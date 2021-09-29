Юношеские автошколы рулят

Главная задача Госавтоинспекции - воспитание грамотных и дисциплинированных водителей. Фото: ЭЦ «Движение без опасности»

Это еще и про выбор пути, про то, как и куда двигаться подрастающему поколению - и в смысле безопасности дорожного движения, и в общефилософском смысле.

С УЧЕБНОГО АВТОДРОМА - В «ФОРМУЛУ-1»

История соревнований, начатая еще в 1996 году, на этот раз продолжилась в Башкирии. Курсанты юношеских автомобильных школ (ЮАШ), члены молодежных автоклубов и секций - 140 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет из разных регионов страны - съехались в Уфу помериться знаниями и умениями на автодроме, в кабинетах теоретической подготовки и даже на сцене. Ну да, мы ведь уже говорили, что юношеские автошколы больше, чем автошколы. И больше, чем спорт. Это воспитание в самом глобальном наполнении этого процесса. Судите сами: средний возраст курсантов-первогодков в юношеских автошколах - 12 - 14 лет. А это очень непростой период жизни, если помните. Психологи определяют его как кризис идентичности. Подросток переживает кризис осознания своего «я», своих особенностей, границ, желаний. Он выходит из микромира семьи и вступает в большой мир. Так было всегда. Но в современном мире строить свою новую идентичность еще сложнее. Слишком много возможностей и соблазнов. Слишком быстро меняются правила. А опыта мало. Тут бы хорошо встретить людей, которые помогут понять, кто ты, с кем ты, зачем… И вот, при всем уважении, это не школьные учителя и не родители. Первым просто не до того. Вторые же настолько озабочены тем, чтобы оградить ребенка от любых рисков, что, будь их воля, они бы поместили его в капсулу и через трубочку вливали в него прекрасное, доброе, вечное. Только через трубочку не усваивается. Нужна питательная среда. И безопасное, но все-таки свободное пространство для роста и развития молодого человека. Когда-то для знаменитого российского автогонщика, заслуженного мастера спорта

Виталия Петрова такой средой и таким пространством стала юношеская автомобильная школа в родном Выборге. Это с ее учебного автодрома «Выборгская ракета» стартовал в большой спорт, на высоту подиума Гран-при «Формулы-1».

Впрочем, в истории ЮАШ много славных имен. Как-никак длится она больше полувека - первая школа появилась еще в 1968 году в Москве. Следующая за ней - в Саратове. Министерство автотранспорта создавало школы внутри крупных транспортных предприятий. Тогда вопрос безопасности на дорогах стоял не так остро, и в большей степени организация автошкол для юношества была нацелена на профориентацию, на подготовку будущих кадров для транспортной отрасли. Ну и конечно, на воспитание молодежи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА С 14 ЛЕТ

Сейчас в России более 150 таких школ. Идея ранней профориентации сохраняется, но уже не как основная. Во главе - воспитание грамотных, дисциплинированных участников дорожного движения. Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Российской Федерации Михаил Черников, приветствуя участников первенства в Уфе, сделал акцент не на соревновательном характере мероприятия, а на том, что знания, умения и навыки, полученные курсантами юношеских автошкол, останутся с ними на всю жизнь и помогут уверенно чувствовать себя на дорогах страны.

Кстати, о знаниях и навыках. На протяжении трех дней соревнований юные автоспортсмены демонстрировали такой впечатляющий уровень компетенций, что могли бы дать фору взрослым водителям как по части теоретической подготовки, так и по практическим навыкам вождения. И это неудивительно. Потому что до 14 лет в ЮАШ дети осваивают навыки участия в дорожном движении, а уже с 14 могут заниматься по программам профессиональной подготовки водителей. Программы рассчитаны на разные сроки - от 1 года до 3. Но каждая предполагает серьезное освоение теории (ПДД, устройство транспортного средства, водительская этика) и отработку техники вождения на том уровне, когда базовые навыки управления буквально доведены до автоматизма. Опять-таки есть возможность прокачать умения и навыки на соревнованиях и даже получить спортивный разряд.

Умеешь менять колесо? В жизни и это пригодится... Фото: ЭЦ «Движение без опасности»

ТРЕБУЕТСЯ ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ

Такой подход требует времени и предполагает особую методику обучения, учитывающую возрастные психофизиологические особенности курсантов на разных этапах. Понятное дело, что автошколы с их темпами не в состоянии обеспечить такой уровень подготовки. Воспитание нового поколения ответственных участников дорожного движения возможно только в системе непрерывного образования в области безопасности дорожного движения. ЮАШ как организации дополнительного образования - важная часть системы. В Госавтоинспекции рассматривают юношеские автошколы как одну из самых перспективных форм привития детям навыков безопасного участия в дорожном движении. Но для того чтобы приблизить эту перспективу, официальный статус этих организаций должен быть законодательно прописан. Эта мысль не раз озвучивалась на заседании круглого стола, проходившего в рамках мероприятия в Уфе и посвященного развитию юношеских автошкол. Об этом говорила президент Ассоциации ЮАШ России Ольга Никонова. Ее поддержали во Всероссийском обществе автомобилистов, отметив, что необходимо утвердить официальный статус ЮАШ. Должна быть разработана единая стратегия развития юношеских автошкол в России, что в свою очередь будет способствовать консолидации усилий по обеспечению непрерывного процесса обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге, сделав этот процесс более качественным и эффективным, обеспечив его надлежащей материально-технической и учебно-методической базой.

Конечно, вопросы такой значимости не решаются в формате круглого стола. Но цель подобных мероприятий - это прежде всего обмен мнениями и опытом, который может разниться, и мнения не всегда совпадают. Но из этих разниц и несовпадений как раз и складывается объективная картина происходящего. А воспитание нового поколения, согласитесь, требует максимально объективного подхода.

Впрочем, это вопросы взрослых. А сами представители молодого поколения просто радовались новым знакомствам, получали удовольствие от праздника и выкладывали в социальные сети фотографии с наградами. Несмотря на то что награды получили только победители, важные, необходимые в современных условиях жизни навыки получили все. Поэтому проигравших не было.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».