Саша Огонек получил 8 лет: Воров в законе осудили по новой уголовной статье - о высшем положении в мафии

Слушание дела Александра Окунева в суде затянулось более чем на год

Список осужденных по новой уголовной статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» (210.1) пополнился еще одним именем. Московский областной суд вынес приговор по делу Александра Окунева. Он же Александр Бриксман. Он же Саша Огонек.

МАССОВЫЙ ОТКАЗ ОТ СТАТУСА

Статья появилась в 2019 году и, как говорят, открыла новую эпоху борьбы с ворами в законе и прочими криминальными авторитетами.

Долгое время силовики жаловались, что посадить людей из верхушки криминального мира практически невозможно. Мол, своими руками они никого не убивают, в налетах и акциях устрашения для вымогательства денег не участвуют. Доказать их причастность ко всем этим делишкам очень сложно. Давать показания против воров мало кто отважится. Выходит, сажать их вроде как и не за что. Теперь же за один только подтвержденный статус вора в законе можно получить от 8 до 15 лет колонии.

Правда, когда статья только появилась, многие эксперты сомневались: статья - это хорошо, вот только как доказать, что фигурант дела - действительно вор в законе? Справок с печатями ведь, подтверждающий такой статус человека, в мафии не выдают.

Поначалу рассчитывали, что получится как в Грузии, где аналогичная статья появилась еще в середине 2000-х. Там доказательством статуса вора могла служить даже видеозапись, на которой авторитетный человек признавался: да, я вор в законе. Публично отказаться от своего статуса было не по понятиям, за такое «коллеги» потом спросят. Поэтому - признавались.

Но в России все пошло иначе. Когда начали предъявлять обвинение по новой статье, «законники» внезапно стали от своих титулов публично отказываться. Например, весной этого года сразу четыре сидящих в разных СИЗО «законника» написали письмо руководству ФСИН, что они ворами не являются. Среди этих четверых был, кстати, и Саша Огонек.

И как тогда доказывать - кто вор (в законе), а кто не вор?

Саша Огонек (в центре, с телефоном). Фото prrimecrime.ru

ВПЕРВЫЕ СЕЛ В 16 ЛЕТ

Дело Окунева - первое, поступившее в суд по статье 210.1. Приговоры по другим аналогичным делам уже были, в колонии уехали уже несколько воров в законе. А слушание дела Александра Окунева в суде затянулось более чем на год. Прокуратуре пришлось искать дополнительные доказательства вины Саши Огонька.

О деталях громкого судебного процесса «Комсомольской Правде» рассказала старший прокурор отдела государственных обвинителей Уголовно-судебного управления Прокуратуры Московской области Виктория Кузнецова, которая была гособвинителем по делу Окунева.

Кстати, сам Окунев - уроженец Ленинграда, при рождении носил фамилию Бриксман (большинство родственников сейчас живут в Израиле). Уже в 15 лет получил два года условно за кражу. А в 16 во время пьянки пытался зарезать знакомого (тот чудом выжил) и сел на пять лет. Потом было еще пять ходок - за разбой, хулиганство, незаконное хранение оружия и наркотиков. При этом в его личном деле есть пометки, что в колониях Окунев всячески нарушал режим, отказывался работать, за что его несколько раз переводили на тюремный режим (он более жесткий). Одно время, как считается, был смотрящим за Москвой и Московской областью.

- Много материалов, которые мы по этому делу собирали уже во время судебного процесса - запрашивали дополнительные документы, вызывали новых свидетелей, - говорит Виктория Кузнецова. - Например, в материалах дела говорилось, что Окунев был коронован в 1994 году, когда находился в тюрьме «Владимирский централ». Это все было только в виде оперативной информации. И этого было недостаточно. Нам пришлось запросить сведения из этой тюрьмы, действительно ли в то же время, что и Окунев, там содержались те воры в законе, которые его короновали. Все подтвердилось.

ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ…

К слову, среди воров, короновавших Огонька, был небезызвестный Саша Север, он же Александр Северов, в честь которого Михаил Круг когда-то и написал свой хит про «Владимирский централ». (В частности, по одной из версий певец изначально пел в припеве не «ветер северный», а «Саша Северный», но «законник» попросил убрать его имя из песни).

- Северова мы пытались вызвать в суд в качестве свидетеля, но не смогли установить его местонахождение, - продолжает прокурор. - Дополнительными свидетелями стали сотрудники полиции, которые участвовали в задержании Окунева по предыдущим делам. Тогда еще не было этого закона 210.1. Поэтому при задержании он на тот момент совершенно спокойно говорил сотрудникам: да, я вор. Более того, были моменты, когда он сам это декларировал: «Вы не понимаете, кто я? Не знаете, что я вор в законе?» Сейчас Окунев, правда, говорит, что назвался вором в законе вынужденно, его заставили. Но тогда, повторюсь, закона о высшем положении в преступной иерархии не было, оперативникам не было никакого смысла вытягивать из Окунева эту информацию.

Кстати, в суде 59-летний Александр Окунев вел себя довольно спокойно, сдержанно.

«БАТЯ»

Весной Саша Огонек объявлял в СИЗО голодовку - настаивая, что уже давно не имеет к криминалу никакого отношения, что статуса вора в законе его лишили еще в 2005 году. В следствии же считают, что это все отговорки.

Например, об эволюции «воровских понятий» в суде рассказывал привлеченный эксперт, доцент кафедры Академии управления МВД Андрей Воронцов - бывший сотрудник уголовного розыска, который уже более 30 лет изучает организованную преступность. По его словам, те самые «понятия» очень быстро подстраиваются под нынешние реалии, законы и прочее. Например, представления обывателя о том, что воры в законе не могут иметь жен, детей, не должны жить в роскоши - давно уже не более чем миф.

- Раньше считалось, что за публичный отказ от воровского звания могут быть жесткие «санкции» от своих же. Но по словам эксперта, этот вопрос после принятия нового закона обсуждался в воровской среде на самом высшем уровне, - рассказывает Виктория Кузнецова. - Там было решено, что сотрудникам правоохранительных органах или в судах они могут не называться ворами. Но при этом, как показывают сотрудники изоляторов, в которых Окунев содержался в последние два года - подсудимые обращались к нему исключительно «батя» (на воровском жаргоне так приветствуют авторитетного человека, - Авт.), выкрикивали из окон, высказывая уважение. Так почтительно приветствуют только воров в законе. Если в СИЗО находится «законник», он контролирует все процессы, которые происходят между арестантами, решает конфликтные ситуации и прочее. Это все тоже было в процессе доказано.

Еще считается, что вор в законе не должен зарабатывать на жизнь ничем, кроме преступлений. И это, вероятно, единственное старинное «понятие», которого придерживаются до сих пор.

- Александр Окунев последний раз числился где-то официально работающим еще в 1980-х. В деле есть документы, справки, в том числе из пенсионного фонда, что с начала 1990-х Окунев не имел официальных мест работы. При этом на свободе он участвовал в воровских сходках, выполнял роль одного из лидеров преступного мира.

- Многие обалдели, когда в Сеть попало видео задержания Захария Калашова (он же Шакро Молодой, которого называют «королем воров», - Авт.) в его загородном особняке - куча предметов роскоши, как в музее.

- Об Окуневе такого сказать нельзя. Он имеет только одну квартиру, где живет с женой. Есть взрослый сын, у которого своя семья. При этом у нигде не работающего человека есть дорогая машина и собственный водитель. Вообще, эксперты говорят, что Окунев больше приверженец старых воровских традиций. Поэтому жил достаточно скромно.

Прокуратура попросила для Александра Окунева 10 лет колонии. Суд приговорил его к 8 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Под судом еще двое

В Московском областном суде сейчас также находятся дела еще двух обвиняемых по «воровской» статье. Личности в криминальном мире тоже небезызвестные.

Игорь Кокунов (Вася Бандит). Фото prrimecrime.ru

Уроженец Подольска Игорь Кокунов по прозвищу Вася Бандит в 1980-е трижды сидел за кражи. Затем перешел на более крупные «дела» - в разгар кооперативного движения его группировка занималась грабежами и рэкетом. В 1989-м Кокунова посадили. Но из колонии в Кирове он сбежал, подкупив охранника. В Москву вернулся нелегалом уже в новое время, когда вокруг рос бизнес, а разного рода преступники делили сферы влияния. В столице Васю Бандита и короновали. Какое-то время он от воров в законе курировал несколько крупных группировок и продолжал заниматься рэкетом. В 1995-м Игоря Кокунова все-таки поймали и вернули в колонию. В дальнейшем он еще дважды сидел за вымогательство. Освободился в 2015-м, но снова оказался фигурантом уголовного дела - по версии следствия, он вымогал у владельца часового завода 5 млн долларов.

Параллельно будут судить 48-летнего Дулата Йоуло. Уроженец Ингушетии. В криминальных кругах известен как Ахмед Сутулый. При рождении носил имя Ахмед Евлоев, но несколько лет назад официально поменял паспортные данные. Был коронован грузинскими ворами в 1996 году. Считается, что Евлоев принадлежал к клану Тариэла Ониани (Таро), который конфликтовал с кланом Деда Хасана. На текущий момент был осужден только один раз - на два года, за наркотики. В 2018-м его снова задержали с наркотиками, а затем предъявили обвинение и по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Ахмед Евлоев (Сутулый). Фото prrimecrime.ru

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Приходится выбирать - имя или вечный срок»

Писатель Михаил Орский, автор книг «Исповедь русского гангстера» и «Путь русского гангстера», в свое время более 10 лет провел в местах лишения свободы.

- За столетнюю историю институт воров в законе трижды был поставлен государством на грань выживания, - говорит Орский. - Первый раз это случилось после Великой отечественной войны. Во время наступления немцев некогда было вывозить заключенных с территорий, контроль над которыми будет вот-вот потерян. Поэтому администрация колонии предлагала - кто готов с оружием в руках искупить перед родиной свою вину? Самых опасных из тех, кто отказался, расстреливали. Поэтому воры в законе были поставлены перед выбором. Многие шли в армию, хотя служить вор по жестким воровским законам не должен ни при каких условиях. После войны, конечно, многие «законники» снова начинали заниматься прежними делами и снова попадали в лагеря. И там началась жестокая война «ссученных», тех кто воевал, и настоящих воров. Второй эпизод случился при Хрущеве. Есть версия, что о ворах в законе он узнал от репрессированных, которые начали возвращаться из лагерей после развенчания культа личности Сталина. Эти люди рассказывали, что в тюремной среде есть могущественная каста, которая пользуется большой властью и на воле. Поэтому Хрущев решил взять курс на уничтожение этой касты воров в законе. При нем начали появляться тюрьмы, в которых стали «ломать» воров в законе, заставляя их отказаться от своего звания. (Самой известной такой тюрьмой стала колония «Белый лебедь», по слухам, руководивший ею генерал Василий Сныцерев сломил 130 воров. Сейчас в колонии содержат приговоренных к пожизненному заключению, - Авт.). Было время, когда на весь СССР оставалось лишь около 60 воров в законе. Но потом количество «законников» увеличивалось. Во время Перестройки было уже около 600 человек в таком статусе. (На текущий момент - около 420, см. «Конкретно», - Авт.). Соответственно, с появлением закона о высшем положении в криминальной иерархии начался третий эпизод. Но если в двух первых случаях воры в законе были поставлены перед выбором - имя или смерть, имя или инвалидность, то теперь нужно выбирать между именем и эмиграцией (см. «Кстати») или именем и вечным сроком. Почему вечным сроком? Если вора в законе осуждают по этой статье, он же не перестает быть вором в законе. Значит, за несколько дней до освобождения его снова могут осудить по той же статье. И так до бесконечности.

КОНКРЕТНО

423 человек на территории стран СНГ имеют сейчас статус вора в законе.

327 из них сейчас на свободе (большинство - за пределами России).

96 отбывают наказание в колонии.

54 находятся под арестом, приговор еще не вынесен.

26 - в розыске.

По данным сайта Прайм-Крайм.

КСТАТИ

За последние десятилетия некоторые этнические кланы воров в законе перебрались в зарубежные страны, где есть крупные национальные диаспоры. Например, азербайджанцы (даже имеющие российское гражданство) предпочитают скрываться от российского правосудия в Турции. Например, туда после выхода из колонии перебрался «законник» Лоту Гули, которого считали одним из самых авторитетных воров России. Его застрелили в 2020 году в Анталье.

А вот «законники»-грузины (почти 60% действующих воров в законе - уроженцы Грузии) перебираются в Грецию.

Другие популярные среди воров в законе страны - Италия, Испания, балканские государства.