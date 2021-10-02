Распахни «Окно в природу»! Продлеваем конкурс имени Василия Пескова

Фото: Виктор Лягушкин

Пять лет назад ПАО «Транснефть» и «Комсомольская правда» организовали очень хорошее дело - новый конкурс «Окно в природу». И дали ему имя Василия Пескова - лучшего журналиста России, который на протяжении полувека бессменно вел одноименную рубрику в «КП» (достижение, внесенное в Книгу рекордов Гиннесса).

За время существования конкурса жюри рассмотрело свыше полутора тысяч очерков, рассказов, заметок, лонгридов и фотографий от журналистов как центральных, так и региональных российских СМИ, а также блогеров. И в каждой из этих работ чувствовалось восхищение родной землей - так приятно видеть, что дело легендарного очеркиста живет и процветает.

Путешественники Виктор Лягушкин и Богдана Ващенко представили на конкурс свою книгу «Беломорский бестиарий», в которой она написала текст, а он сделал оригинальные подводные фото. Фото: Виктор Лягушкин

Итак, по многочисленным просьбам мы продлеваем V Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу»!

География никак не ограничена - журналисты, писатели, блогеры, экологи, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны. Главное, чтобы их работы были опубликованы в печатных или электронных СМИ, а также в блогах в период с марта 2020 года по 5 июля 2021 года и в них чувствовалась настолько сильная любовь к русской природе, чтобы ею прониклись читатели.

Фото: Виктор Лягушкин

Сегодня мы решили показать работы, присланные на конкурс первыми...

Работы принимаются до 29 октября в электронном виде по адресу media@phkp.ru

Фотохудожник Владимир Коваль и малая часть его работ, посвященных неземной красоте далекой Эвенкии. Фото: Владимир Коваль.

Цели конкурса

Поддержка журналистов российских медиа и блогеров, разделяющих принцип уважительного отношения к природе родной страны и пишущих о ее красоте и богатстве;

определение наиболее ярких, талантливых, профессиональных и объективных публикаций года по данной тематике;

Фото: Владимир Коваль.

популяризация темы заботы об окружающей среде в отечественных СМИ и интернет-среде;

повышение экологической грамотности среди населения;

стремление сохранить добрую память о писателе, легендарном журналисте «Комсомольской правды», авторе рубрики «Окно в природу» Василии Михайловиче Пескове.

Фото: Владимир Коваль.

ПРИЗЫ

I место - 100 тысяч рублей;

II место - 50 тысяч рублей;

III место - 30 тысяч рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще можно успеть стать «Лучшим гидом России»

Конкурс Русского географического общества завершается в последний день сентября.

«Лучший гид России» - всероссийский конкурс увлекательных видеоэкскурсий учрежден в 2017 году Русским географическим обществом и телеканалом «Моя Планета». В этом году он проводится в четвертый раз (2020-й пришлось пропустить из-за пандемии).

Задача конкурсантов - представить в двухминутном ролике культурную, музейную или природную достопримечательность нашей страны и загрузить свой видеорассказ на сайт проекта лучшийгид.рф.

Важное условие - ролик должен быть на русском языке и снят на территории России. В остальном нет ограничений: принять участие могут как профессиональные экскурсоводы, так и гиды-любители, взрослые и дети старше 12 лет, граждане России и иностранцы. Главное, чтобы информация в ролике была достоверной, а подача - яркой и запоминающейся.

Главная награда во взрослых номинациях конкурса - 100 000 рублей. Победителю в номинации для гидов до 18 лет будет вручен квадрокоптер.

Авторы самых интересных роликов станут героями проекта на телеканале «Моя Планета».

Последний срок приема роликов - 30 сентября до 23.59.