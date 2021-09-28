На Пекинском кинофестивале зрители потрясены «Блокадным дневником»

Кадр из фильма «Блокадный дневник» Андрея Зайцева.

29 сентября в столице КНР завершается 11-й Пекинский кинофестиваль. В его конкурсную программу вошли две российские картины: «Конференция» Ивана И. Твердовского о родственниках жертв захвата Театрального центра на Дубровке и «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. О последней картине «КП» много писала: ее действие разворачивается в Ленинграде в начале 1942 года, в самую страшную блокадную зиму, а героиня - молодая женщина Ольга, путешествующая через замерзающий город, чтобы повидаться с отцом.

CGTV, китайский телеканал, ведущий вещание в том числе на русском языке, подготовил отдельный сюжет о фестивале и о «Блокадном дневнике». Одна зрительница сказала: «Фильм очень печальный. Несколько лет назад я была в Петербурге, это очень красивый город, он мне очень понравился. И то, что показывают в начале фильма, шокирует. Все завалено снегом, ад. Улицы совсем не такие. Как они выжили? Кажется, что даже их души уже умерли. Я плакала от начала до конца. Это сильно».

Действие "Блокадного дневника" разворачивается в Ленинграде в начале 1942 года, в самую страшную блокадную зиму.

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Андрей Зайцев сказал в интервью китайскому телеканалу: «Я бывал в этом городе много-много раз, видел, какое количество туристов из Китая приезжает в Петербург. [Я хочу], чтобы они приезжали, уже посмотрев кино, чтобы они знали, что было в этом красивом городе, что ему и его жителям пришлось испытать».

Помимо конкурсных лент, на фестивале показаны несколько недавних российских картин, вошедших в специальную программу BJIFF: Focus on Russia. Это «Спутник», «Маша», «Северный ветер», «Человек из Подольска» и «Станиславский. Жажда жизни». Программа эта подготовлена при активном участии Министерства культуры и РОСКИНО. А во внеконкурсной программе Forward Future показали фильмы «Китобой» и «Чупакабра».

Китайские зрители любят российские фильмы еще с 80-х годов. Из картин последнего времени в КНР стали хитами «Сталинград» и «Т-34». Как заметила корреспондент канала «CGTV-Русский» Ли Дань, «успех в Китае чаще всего получают фильмы на общие для наших двух страны темы: о войне и о подвиге». Кроме того, в Китае очень любят российские мультфильмы.

«CGTN-русский» — самый популярный из шести каналов крупнейшей международной сети иновещания China Global Television Network (CGTN) Центральной медиакорпорации Китая CCTV (еще есть каналы на английском, испанском и других языках). Он вещает на всей территории Поднебесной, его могут смотреть около 1 миллиарда 300 миллионов человек во всем мире.