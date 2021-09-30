Ничего не умеет, путает лица и постоянно ломается: первый домашний робот от Amazon уже разочаровал пользователей

Робот у Amazon получился странный

Компания Amazon объявила о скором выпуске домашнего робота, о котором уже долгое время ходят самые разные слухи. Журналистам удалось выяснить не только название и стоимость новинки, но и то, насколько полезным в быту может оказаться механический помощник.

Итак, звать нового друга будут Astro, а купить его можно будет за $999. Примечательно, что новинка сразу не поступит в свободную продажу, а будет реализоваться в категории «Day 1 Edition» – это означает, что желающим приобрести прибор нужно зарегистрироваться заранее и ждать его выпуска.

Таким образом, как правило, поступают компании, которые не уверены в востребованности своего продукта, поскольку подобный подход позволяет выпустить лимитированное количество единиц товара, которое гарантированно будет приобретено.

А сомнения по поводу Astro на самом деле есть.

Робот размером с собаку средних размеров оборудован камерой на гибкой «шее» и 10-дюймовым монитором.

В Amazon утверждают, что Astro способен самостоятельно передвигаться по дому и вести «патрулирование», как во время нахождения хозяина в квартире, так и в его отсутствие. По заверениям производителей, он может запоминать лица людей и отличать членов семьи от гостей. Кроме того, робот реагирует на посторонние звуки (например, на падение вещей) и движется к их источнику.

Также Astro может воспроизводить на своем мониторе фильмы и сериалы, проигрывать музыку и даже способен привезти хозяину пару банок газировки – у умной машины в корпусе имеется небольшой транспортный отсек.

И, пожалуй, на этом все.

А теперь немного о тех минусах, которые удалось выяснить журналистам и техническим блогерам.

По заявлению издания Vice, Astro предназначен в первую очередь для отслеживания поведения людей, находящихся в доме. Однако его система распознавания лиц крайне несовершенна – он вполне способен перепутать хозяина со злоумышленником.

Робот передвигается с помощью двух больших и одного маленького колеса и панически боится лестниц, поскольку не может по ним передвигаться. В то же время, согласно заложенной программе, робот ринется со второго этажа на первый, если услышит, допустим, звук бьющейся посуды. Таким образом, ваша дорогая игрушка просто покончит с собой.

Система внутренней защиты крайне несовершенна, и поэтому робот вполне может превратиться в помощника преступников, отслеживая не только перемещения хозяев, но и передавая картинки из их личной жизни.

Да, Astro действительно может привезти хозяину пиво, но для этого кто-то должен положить банку в транспортный отсек робота, поскольку у машины нет ничего даже отдаленно напоминающего манипуляторы.

В общем, робот у Amazon получился странный. Пожалуй, наиболее точно высказалось о нем один из журналистов CNBC:

– С одной стороны: ого, здорово, что у нас наконец-то есть домашний робот, даже если он не может убирать и приносить мне вещи из холодильника! С другой стороны: я не могу придумать причины, по которым он мне нужен в доме по такой цене.