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Политика30 сентября 2021 16:35

Бастрыкин научит следователей бороться с киберпреступниками

Глава СК России распорядился создать соответствующие кафедры на базе ведомственных академий
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать на базе Санкт-Петербургской и Московской академий СК России специализированные подразделения – "Кафедры информационных технологий и организации расследований киберпреступлений".

- Если для законопослушных граждан цифровизация – хороший инструмент для саморазвития, то злоумышленники используют научно-технический прогресс в целях личного незаконного заработка. И их жертвами становятся простые граждане, в том числе дети и пенсионеры. Именно поэтому создание специализированных кафедр обусловлено вызовом времени, - заявил Бастрыкин.

По данным ведомства академии уже приступили к подбору преподавательского состава, обновлению образовательных программ, а также к созданию учебно-практических полигонов. Там слушателей будут учить расследовать запутанные преступления, совершенные даже с использованием цифровой валюты и цифровых финансовых активов.

- В рамках обучения высококвалифицированные специалисты в области IT-технологий будут осуществлять научно-практическую подготовку студентов для работы именно в области расследования преступлений, совершенных с помощью новейших технологий, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как стало известно сайту KP.ru, в академиях появятся новые курсы для будущих следователей: "Основы кибербезопасности"; "Использование информационных технологий при исследовании цифровых следов". Для студентов уже подготовлено новое учебное пособие "Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации".

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