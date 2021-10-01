Дачные стикеры “Комсомолки” в Viber используют более 400 тысяч тысяч человек

Отправляйте стикеры своим родственникам и друзьям, делайте заготовки на зиму и присоединяйтесь к «Комсомолке» в Viber

Мы подсчитали, что более четырехсот тысяч наших читателей используют стикерпак «Наша дача!», а число сообщений с использованием стикеров достигает четырех миллионов.

Ожидаемо, что стикерпак «Наша дача!» моментально приобрел популярность у пользователей. Дача — это место, где многие провели отпуск или выходные в этом году в теплый сезон. Именно поэтому дачная тематика была актуальна все лето. И до сих пор не все садоводы покинули свои хозяйства — ведь нужно собрать весь урожай и насладиться последними теплыми днями.

Отправляйте стикеры своим родственникам и друзьям, делайте заготовки на зиму и присоединяйтесь к «Комсомолке» в Viber.

Сообщество «Комсомольской правды» в мессенджере Viber насчитывает более 580 тысяч подписчиков, которые ежедневно в режиме реального времени получают последние новости о событиях, происходящих в России и мире.

«Мы рады, что яркий стикерпак Комсомольской Правды понравился такому количеству пользователей и оказался по-настоящему актуальным. Стикеры позволяют сделать общение еще более интересным и удобным — и пользователи оценили эту возможность. Мы стараемся создавать еще больше полезных возможностей для самых разных ситуаций: от общения с друзьями и близкими до рабочей или учебной коммуникации», —- отметила Мила Рогулина, PR Director Rakuten Viber в странах СНГ.