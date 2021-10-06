От ленинского декрета до цифровых технологий: «Росгосстрах» отмечает 100-летний юбилей

Дом Госстраха.

Фото: «Росгосстрах»

Геннадий Гальперин, генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»:

«6 октября 2021 года мы отмечаем вековой юбилей не только «Росгосстраха», но и всей страховой отрасли в России. Наша миссия проста и понятна - дать людям уверенность. Помочь вернуться к нормальной жизни после ураганов и наводнений. Отремонтировать машину после аварии. Получить качественную медицинскую помощь. Возместить потери в бизнесе. Все это - реальная помощь, которую получили и получают миллионы наших страхователей».

Советский Госстрах начинался в 1921 году со страхования от огня (пожаров). Плакат, 1920-е годы. Источник: rgsmuseum.ru.

Помню, пришел домой (мне тогда лет восемь было) и огорошил родителей:

- А давайте квартиру от пожара застрахуем?

Родные обалдели - не ожидали услышать такое от второклашки. А я - только что из кино. Перед сеансом показывали ролик про ребенка, который по неосторожности спалил всю квартиру. Ролик Госстраха получился - и после просмотра остросюжетного фильма меня не отпускала мысль о страховке… Квартира наша, кстати, уже была застрахована…

Сейчас, покупая страховку путешественника, полис каско или страхуя дачу, мы воспринимаем страховку как нечто само собой разумеющееся. А ведь история современного страхования в нашей стране насчитывает ровно 100 лет - преемница советского Госстраха компания «Росгосстрах» отмечает вековой юбилей.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С КРЕСТЬЯНСКОЙ ЛОШАДКИ

Началось все с декрета Совнаркома «О государственном имущественном страховании» от 6 октября 1921 года за подписью Владимира Ленина. Еще идет Гражданская война, но уже объявлена новая экономическая политика, люди хотят мирной жизни. В стране возрождаются крестьянские хозяйства, вновь появляются мелкие предприниматели.

Плакат «Обеспечь себя государственной страховкой», 1920-е годы. Источник: rgsmuseum.ru.

От сельского хозяйства напрямую зависело, как новая власть будет кормить население. На этом фоне в обязательном порядке начинается страхование крестьянских лошадей и крупного рогатого скота от падежа, посевов и частных домов от пожаров.

Плакат «Страхование животных», 1920-е годы. Художник Пржевский. Источник: rgsmuseum.ru.

В 1930 году в стране застраховано 30,8 млн лошадей, 53 млн голов коров и 22,5 млн строений. За первое десятилетие Госстрах СССР выплатил трудящимся, потерявшим имущество в результате страховых случаев, 568 млн рублей - гигантские деньги.

В 1936 году Госстрах создает сеть страховых агентов.

Плакат «Добровольное страхование посевов при стихийных бедствиях», 1930-е годы. Источник: rgsmuseum.ru.

С 1938 года вводится обязательное страхование государственного жилого фонда и добровольное страхование имущества предприятий и организаций, кооперативных и общественных организаций, а также домашнего имущества и транспортных средств населения. Широкое развитие получает добровольное коллективное страхование жизни.

Период индустриализации запечатлен в рекламе коллективного страхования от несчастных случаев для промышленных рабочих. Плакат, 1930-е годы. Источник: rgsmuseum.ru.

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД

В 1924 году Госстрах выходит на заграничный рынок - нужно страховать экспортные и импортные товары и грузы. Госстрах работает в Англии и Германии, Монголии, Китае, Афганистане, Персии (Иране). Сохранились плакаты и комиксы на фарси, которые доходчиво объясняли, почему выгодно страховать грузы, идут ли они верблюжьими караванами или плывут по морю. (На сайте rgsmuseum.ru собрана коллекция образцов советской и российской страховой рекламы.)

Реклама ГОССТРАХА для персидского рынка. Плакат, 1933 год. Источник: rgsmuseum.ru.

ВОЙНА, ДО И ПОСЛЕ

В 1930-е, с началом индустриализации, в СССР набирает обороты коллективное страхование работников крупных предприятий, а также иностранных специалистов, которые приезжают работать в СССР. Например, «Дирижаблестрой» застраховал жизнь знаменитого итальянского воздухоплавателя Умберто Нобиле, который строил первые советские дирижабли, на 40 тысяч долларов США (более $700 тысяч по нынешнему курсу).

Плакат «Страхование жизни», 1930-е годы. Издательство ЛЕНОБЛГОССТРАХА. Типолитография им. Григорьева. Источник: rgsmuseum.ru.

В Великую Отечественную войну система страхования продолжала работать на неоккупированных территориях, а сборы Госстраха помогали пополнять государственный бюджет. С 1941-го по 1945-й в казну было передано 5,8 млрд руб. - сумма, на которую можно было закупить 24 тыс. танков Т-34 или почти 12 тыс. истребителей Як-9. Госстрах также страховал все военные поставки по программе ленд-лиза - помощи, которая шла в СССР из США.

Плакат «Добровольное страхование урожая», 1930-е годы. Типография «Гудок». Художник Б. Крименчугский. Источник: rgsmuseum.ru.

В 1946-м оформлены договоры страхования на первые 99 трофейных легковых машин (отечественных легковушек на тот момент почти не было, до войны они выпускались малыми сериями), а затем граждане начали страховать и советские автомобили «Победа» и «Москвич-40».

Плакат «Страхование автомобилей», 1960-е годы. Источник: rgsmuseum.ru.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ - С ПОЛИСОМ

В следующие десятилетия страхование в СССР набирает обороты - растет число заключенных договоров и суммы выплат.

Плакат. "Страхование домашнего имущества" Типография «Гудок». Редактор М. Умнов 1945 год. Источник: rgsmuseum.ru.

Защита домашнего имущества остается одной из самых востребованных у населения услуг. Плакат, 1960-е годы. Источник: rgsmuseum.ru.

В 1956 году, помимо обязательного страхования частных строений, принадлежащих гражданам, появляется и добровольное.

В 1960-е в разгар беби-бума - накопительное страхование детей: пока малыш растет, родители регулярно делают взносы в Госстрах и к 18 годам обеспечивают начало его сознательной жизни.

Плакат. Издательство «Финансы». Московская типография Гознака. Художник В. Жигарев. Художественный редактор Ф. Буданов.1973 г. Источник: rgsmuseum.ru.

Карманные календари "Страхование детей", 1970-е годы. Источник: rgsmuseum.ru.

Плакат «Страхование детей», 1970-е годы. Издательство «Финансы». Московская типография Гознака. Художник В. Жигарев. Источник: rgsmuseum.ru.

В 1977-м появляется свадебное страхование.

Буклет «Страхование к бракосочетанию», 1970-е годы. Издательство «Финансы». Художник В. Сопин. Источник: rgsmuseum.ru.

Страхование к бракосочетанию, 1970-е годы. Московская типография № 2. Художник А. Б. Молеков. Источник: rgsmuseum.ru.

В 1988-м запущено добровольное страхование дополнительной пенсии для рабочих, служащих и колхозников, а также новые виды страхования - авто-комби, антиквариата и ювелирных украшений, имущества арендных и фермерских хозяйств, страхование школьников.

Плакат «Авто-комби», 1980-е годы. Издательство «Финансы и статистика». Печатная фабрика Гознака. Художник С. Б. Воробьев. Источник: rgsmuseum.ru.

В 1990 году каждый третий житель СССР имел страховой полис.

Плакат «Личное страхование», 1960-е годы. Издательство «Финансы» Пермская печатная фабрика Гознака. Художник Л. Клопов. Источник: rgsmuseum.ru.

Плакат «Страхование от несчастных случаев», 1970-е годы. Источник: rgsmuseum.ru.

Плакат «Страхование жизни», 1970-е годы. Источник: rgsmuseum.ru.

Плакат «Страхование домашнего имущества», 1980-е годы. Источник: rgsmuseum.ru.

Плакат «Страхование средств транспорта», 1970-е годы. Издательство «Финансы». Художник Н. Попов. Источник: rgsmuseum.ru.

Плакат «Страхование средств транспорта», 1970-е годы. Издательство «Финансы». Художник Н. Попов. Источник: rgsmuseum.ru.

СНОВА ПЕРВЫЙ

В феврале 1992 года, после распада Советского Союза, правопреемником Госстраха РСФСР становится государственная компания «Росгосстрах».

Компания работает в условиях жесткой конкуренции с сотнями игроков. И в начале 2000-х «Росгосстрах», оставаясь самым популярным и узнаваемым страховщиком России, возвращает себе лидерские позиции. Создается компания по страхованию жизни.

Компания демонстрирует высокую надежность, в кратчайшие сроки выплачивая миллиарды рублей россиянам, в том числе пострадавшим от стихийных бедствий - во время летних пожаров 2010 года, наводнений в Приморье, Крымске, Иркутской области.

А еще компания становится первым в истории титульным спонсором чемпионата России по футболу (в течение пяти лет турнир так и называется - «Росгосстрах» Чемпионат России по футболу»).

В 2010-х «Росгосстрах» стал генеральным партнером Чемпионата России по футболу. Источник: rgsmuseum.ru.

Плакат «Страхование путешествующих», 2013 год. Источник: rgsmuseum.ru.

Плакат «Корпоративное страхование», 2013 год. Источник: rgsmuseum.ru.

Плакат «Страхование путешествующих», 2015 год. Источник: rgsmuseum.ru.

Плакат «Страхование имущества», 2019 год. Источник: rgsmuseum.ru.

Открывая новый век страхования, «Росгосстрах» строит ориентированный на клиента высокотехнологичный бизнес, в котором используются самые современные цифровые технологии, сервисы и роботизированные бизнес-процессы.

Сегодня «Росгосстрах» - один из лидеров страхового рынка - стремительно развивается, год от года демонстрируя положительную динамику. На текущий момент в арсенале компании не только страховые полисы, но и специализированные сервисные платформы. На них люди, купившие, например, медицинскую страховку или каско, могут быстро подобрать для себя и услуги для решения любой бытовой неурядицы: консультацию автомеханика, онлайн-прием у врача, запись в зубную клинику и многое другое.

В первом полугодии 2021 года выплаты клиентам компании по всем видам страхования составили 19,3 млрд рублей.

Защита жилья – это доступно! Плакат ПАО СК «Росгосстрах», 2020 год. Источник: rgsmuseum.ru.

Квартира в деталях. Квартира, фундаментальное решение. Плакат ПАО СК «Росгосстрах», 2021 год. Источник: rgsmuseum.ru.