Как спасают от паводков приморский Уссурийск

Заместитель руководителя Росводресурсов Наталья Сологуб рассказала журналистам о важности реконструкции Кугуковского водохранилища Фото: Вадим ПОПОВ

Когда в августе 2017 года деревни Кугуки, Линевичи и даже окраина Уссурийска оказались в воде, жители недоумевали. С одной стороны, беда. Большая вода оставила людей без урожая, затопив огороды и сельхозугодья. С другой, рыбу теперь можно было ловить прямо у дома. Закидывай удочку и тащи карпа, сазана, сома или щуку. Раньше за ней ездили рыбачить на Кугуковское водохранилище, а ныне оно само пришло к людям, разбросав свои щедрые дары.

Паводок случился в ночь на 7 августа 2017 года, и местные хорошо помнят охвативший их ужас.

- Вода поднялась так стремительно, что мы даже и сообразить ничего не успели, - посетовали жители Кугуков, в трех километрах от которой и находится водохранилище.

А моя коллега из приморской «Комсолки» Ольга рассказала, как ее сестра срочно отгоняла автомобиль в другой район города, потому что вода затопила двор их многоэтажки.

Кугуковское водохранилище в наши дни. Воды пока нет, реку Кугуковку пустили по другому руслу. Фото: Вадим ПОПОВ

ПРОРЫВ ДАМБЫ

Причиной паводка стал прорыв дамбы на Кугуковском водохранилище, объем воды в котором из-за сильных осадков увеличился настолько, что с легкостью перелился за существующую плотину и снес ее. Более двух миллионов кубических метров воды вырвались на свободу, нанеся ущерб территории на сумму около 200 млн рублей.

Конечно, местные страдали от паводков и ранее, но именно бедствие 2017 года заставило власти приступить к решительным действиям. Водохранилище включили в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 гг.» для защиты Уссурийского городского округа от наводнений. Решено было наделить его функцией накопителя на период наводнений.

Вообще Кугуковское водохранилище было создано еще в советские годы. По некоторым данным, его соорудили в 1985 году для орошения полей. Позже берега вокруг него стали зоной отдыха, а после того, как здесь развели рыбу – любимым местом для рыбалки. 2017 год полностью изменил жизнь территории. Вода из водохранилища ушла, рыбы не стало, а сухое дно заросло ивняком.

Согласно нынешнему комплексному плану администрации округа Кугуковскому водохранилищу суждено переродиться. С 2019 года здесь проводят работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений.

Работы по гидротехническому сооружению выполнены на 70 процентов. Фото: Вадим ПОПОВ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КАТАСТРОФА

Деньги 227 миллионов рублей были выделены из федерального бюджета. Для этого даже речку Кугуковку, наполняющую водохранилище пустили по другому руслу.

- Специально так сделали, чтобы как можно быстрее провести работы и сдать объект, - пояснил начальник участка Андрей Якубин. – Когда закончим, вернем ее обратно.

И вернули бы в срок, но во время реконструкции начались проблемы.

- Строительство началось два года назад, - рассказала мне заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб, вместе с которой мы приехали в Кугуки на объект. – Должны были закончить в 2020-ом, но пришлось передвинуть сроки на год позже.

Причина – происшествие, случившееся на объекте в прошлом году. Из-за некачественно проведенных проектных изысканий произошел обвал конструкции.

Совещание с участием федеральных, региональных чиновников и подрядчика провели прямо на объекте. Фото: Вадим ПОПОВ

- Все проектные решения нужно было актуализировать и пересматривать, - продолжает Наталия Сологуб. - Вместе с тем в рамках этого же плана был реализован один объект - инженерная защита в селе Новомихайловка. В 2020 году он был введен в эксплуатацию. Тоже строился с трудностями, но все-таки сдали. Поэтому мы не оставляем надежду, что со следующего года у нас получится более успешная реализация в Приморском крае объектов инженерной защиты для спасения территории и ее жителей от паводков.

Замруководителя Росводресурсов провела в Кугуках совещание с местными чиновниками и подрядчиком. И те пообещали Сологуб сдать объект не позднее конца этого года, а может быть даже до конца ноября.

- У нас уже 70 процентов всех работ выполнены, - заверил ее и присутствовавших журналистов заместитель администрации Уссурийского городского округа по вопросам градостроительной политики Максим Стефаненко.

УСПЕШНО СДАТЬ ЭКЗАМЕН

- Сдача Кугуковского водохранилища – это экзамен для Приморского края, - дополнила Наталия Сологуб. – У нас запланированы еще ряд объектов именно по созданию сооружений инженерной защиты населенных пунктов региона и со следующего года мы будем финансировать некоторые из них. Поэтому очень важно приступить к следующим объектам более ответственно. И заранее пересмотреть и, если нужно, подкорректировать всю проектную документацию.

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Константина Андроновича, в плане уже записаны 16 мероприятий.

- Но какие из них будут поддержаны Росводресурсами в ближайшие годы, будет ясно после формирования бюджета, - подчеркнул министр. - Что касается Уссурийска, то мы планируем строительство дамбы Солдатского озера, дамбы На семи ветрах и на реках Раковка, Комаровка.

Этого паспорта объекта вполне могло и не быть в 2021 году, если бы объект был завершен точно в срок. Фото: Вадим ПОПОВ

ЧТО ЕЩЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СДЕЛАТЬ?

Итак, как подтвердил заместитель администрации Уссурийского городского округа по вопросам градостроительной политики Максим Стефаненко, все работы по Кугуковскому водохранилищу планируется завершить до конца года.

- До ноября подрядчик и мы обязуемся провести окончание работ по паводковому водосбросу, а именно заливку бетона, - объяснил чиновник. - В настоящее время параллельно идут работы по уплотнению и отсыпке грунта с уплотнением. И далее мы приступаем к работам на каналах первого и второго донных водовыпусков. Все сделаем в срок.

Обещание закончить в срок мы взяли на карандаш и диктофон. Проверим потом, как оно выполнено.