Миллиард в «Приоритете»

Проректор по научной работе БФУ им. И. Канта Максим Демин, ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, директор УК «СОДРУЖЕСТВО» Александр Шендерюк-Жидков. Фото предоставлено Минобрнауки России

В Москве состоялся конкурсный отбор российских университетов-участников программы «Приоритет 2030». Открывая конкурс, вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что «по своему масштабу «Приоритет 2030» существенно превосходит все предыдущие образовательные программы». В новом проекте международные рейтинги больше не имеют решающей роли. На кону теперь технологическое будущее России, которое во многом определят выпускники лучших вузов страны. А чтобы задача победителям конкурса была по плечу, государство выделило на выплату гранта миллиард рублей. В список лауреатов попали 106 вузов, которые получат базовую часть гранта в 100 млн рублей.

Фото предоставлено Минобрнауки России

Отбор участников программы «Приоритет 2030» состоял из трех основных этапов. Первый этап успешно прошли 192 университета, подавших заявки на участие в программе. На втором этапе Совет по поддержке программ развития университетов под началом Чернышенко отобрал 106 вузов. На решающем третьем этапе национальной программы Совет назвал 46 университетов победителями конкурса на получение специальной части гранта. Интересно, что на базовую часть гранта правительство выделило более 21 млрд рублей на два года, а на специальную часть – более 26 млрд рублей.

Фото предоставлено Минобрнауки России

Программы кандидатов на победу прошли предварительную научную экспертизу в Российской академии наук. К их оценке привлекались и независимые эксперты. Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан назвал преимущество новой программы поддержки вузов: «Она не сводится к поддержке только одного типа вузов-исследовательских университетов. Кроме производства кадров для науки университеты имеют и другие функции – они формируют профессиональные элиты, в том числе и в сфере управления, обеспечивают кадрами регионы страны».

Фото предоставлено Минобрнауки России

Образовательная программа ставит перед собой амбициозную, но вполне достижимую цель – сформировать до 2030 года в России более 100 прогрессивных университетов. Предыдущая программа, принятая по инициативе Владимира Путина и известная как «5-100», предполагала вхождение пяти российских университетов в топ-100 мировых рейтингов. Задача была выполнена с лихвой. Сегодня в списке лучших в мире числится уже 17 российских вузов. В новой программе задачи ставятся шире. «Можно с уверенностью заявить, что «Приоритет 2030» – это беспрецедентная программа, которая стимулирует менять качество работы университетов, побуждает их выходить из зоны комфорта, взаимодействовать с другими вузами, активнее работать с общественными институтами, государством, бизнесом», – заявил научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Фото предоставлено Минобрнауки России

Стоит отметить, что Совет по поддержке программ развития состоял из самых разных представителей науки, бизнеса и власти. Такой состав комиссии позволил провести беспристрастный и справедливый отбор лучших вузов страны. При этом все процедуры отбора в программу – от подачи заявок до определения претендентов на специальную часть гранта – были организованы в цифровом формате. По мнению всех участников конкурса, такой формат работы позволил эффективно и прозрачно определить грантополучателей. «Нашей команде импонирует такой подход: тотальное соблюдение регламента, равное отношение ко всем участникам и максимальная прозрачность процедуры», – отметил прошедший конкурс ректор Самарского государственного медуниверситета Александр Колсанов. Такую же оценку прошедшему в Москве событию дал ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев, который сказал, что его «порадовал уровнем организации технологичный, квалифицированный, достаточно динамичный и при этом требовательный, но комфортный уровень защит». Всего на конкурс было представлено более 400 стратегических проектов, ориентированных на самые актуальные темы современной российской и мировой экономики.