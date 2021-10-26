Можно ли по кашлю определить ковид

Врачи советуют помнить о том, что кашель является одним из симптомов как коронавирусной инфекции, так и гриппа. Фото: Shutterstock

На вопросы «Комсомолки» отвечает профессор, главный пульмонолог Министерства обороны РФ, д. м. н. Андрей Алексеевич Зайцев.

СУХОЙ КАШЕЛЬ И ОДЫШКА

- Сейчас, в середине осени, многие, в том числе школьники, болеют. Если появился кашель, стоит ли сразу думать о коронавирусе?

- Если в это время в регионе будет наблюдаться подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, то, конечно, стоит подумать именно о COVID-19. Стоит заметить, что в отличие от «обычной» простуды (напомню, что речь идет о риновирусной инфекции) и гриппа, кашель при COVID-19, как правило, сухой (то есть без продукции мокроты).

В то же время не стоит забывать, что в некоторых регионах нашей страны может в осенне-зимний период отмечаться повышение заболеваемости гриппом и другими ОРВИ (риновирусная, аденовирусная инфекция). Как правило, об эпидемиологической ситуации информируют население региональные центры Роспотребнадзора.

- Можно ли в домашних условиях родителям понять, «опасный» ли это кашель?

- Конечно, один лишь кашель не всегда вызывает опасение у родителей, да и, собственно, у взрослых пациентов. Но если вместе с появлением кашля у больного регистрируется повышение температуры тела, другие симптомы, то, конечно, это должно являться поводом для незамедлительного обращения за медицинской помощью. Напомню, что при COVID-19 грозным признаком, указывающим на тяжелое течение, является одышка. При гриппе - кровохарканье и также появление одышки.

Также в домашних условиях стоит обратить внимание на характер отделяемой при кашле мокроты. Если она приобрела зеленый оттенок, это может свидетельствовать о бактериальной инфекции. Кроме того, длительно сохраняющийся кашель также должен насторожить в плане инфекционной патологии (коклюш, респираторный микоплазмоз и пр.) или хронического процесса (бронхиальная астма). А это уже повод для полноценного обследования пациента

ТОЧНО ПОРА К ВРАЧУ

- Обязательно ли при «опасном» кашле повышается температура?

- Как правило. Поэтому, повторюсь, если, помимо кашля, у больного более трех суток сохраняется фебрильная (выше 38 °С) лихорадка, это должно являться поводом для обращения за медицинской помощью.

- При каких симптомах точно нужно обращаться к врачу?

- Лихорадка выше 38 °С в течение трех суток, появление продуктивного (влажного) кашля с отделением мокроты «зеленого» цвета (гнойная мокрота), кровохарканье и, конечно, появление (или усиление у страдающего астмой или хронической обструктивной болезнью легких) одышки.

КАК ЛЕЧИТЬ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

- Как лечить кашель у ребенка и у взрослого - есть ли принципиальные отличия?

- Принципиальных отличий нет. Однако анатомические особенности трахеобронхиального дерева у ребенка таковы, что нередко воспалительный процесс, сопровождающийся кашлем, приводит к появлению бронхиальной обструкции, что требует подключения бронхолитических препаратов и в ряде случаев ингаляции глюкокортикостероидов через небулайзер. У взрослых пациентов, например, в случае острого бронхита такой терапии, как правило, не требуется и эффект достигается за счет применения только мукоактивных препаратов.

- Если кашель сухой и вызывает дискомфорт - что делать?

- Конечно, в этой ситуации необходима противокашлевая симптоматическая терапия. Одним из перспективных препаратов является Ренгалин, который оказывает комплексное воздействие, включая противокашлевый и противовоспалительный эффекты.

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ

- Если кашель вылечили - что делать дальше? Есть ли какие-то меры профилактики?

- Прекрасно, если вследствие правильно назначенной (рациональной) фармакотерапии пациент выздоровел и этот симптом - кашель более его не беспокоит. Если же говорить о мерах профилактики - то очевидно, если мы говорим о COVID-19 и гриппе, то это вакцинация соответствующими вакцинами. Если речь идет о бактериальных инфекциях - вакцинация пневмококковой вакциной.