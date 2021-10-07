Минобороны показало пуски крылатых ракет "Калибр" в акватории Каспия

Cтрельбу крылатыми ракетами "Калибр" вел экипаж малого ракетного корабля "Великий Устюг". Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Корабельная ударная группа Каспийской флотилии в ходе планового тактического учения выполнила пуски крылатых ракет комплекса «Калибр-НК» по береговым целям из акватории Каспийского моря.

- Практическую стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" вел экипаж малого ракетного корабля "Великий Устюг". Малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Углич" отработали электронные пуски ракет. Мишени, имитирующие объекты условного противника на побережье острове Чечень, были успешно поражены.Контроль за выполнением боевых упражнений осуществлял ракетный корабль "Дагестан", - сообщает Минобороны России.

Пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр-НК». Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

В военном ведомстве уточнили, что для обеспечения безопасности гражданского судоходства на период ракетной стрельбы, морской полигон общей площадью свыше 1500 морских миль (около 2500 кв. км. был закрыт для гражданского судоходства).

За безопасностью проведения учений и выполнением боевых упражнений следили 15 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии.