«Лица у меня нет»: Врачи отказались оперировать лишившуюся носа Алису Аршавину

Алиса лечится от аутоиммунного заболевания, обезобразившего ее лицо. Фото: кадр видео.

Уже несколько месяцев бывшая жена Андрея Аршавина Алиса лечится от аутоиммунного заболевания, из-за которого она лишилась носа. Болезнь чуть не убила ее, обезобразив ее некогда красивое лицо. Последний раз экс-супруга футболиста выходила на связь в Инстаграме в начале августа. Тогда Алиса сообщила, что наконец-то собрала сумму, необходимую для спасительной операции - 700 тысяч рублей. Женщина была полна надежд и с нетерпением ждала момента, когда она ляжет в клинику. По ее словам, до операции оставалось всего несколько дней. Затем Аршавина пропала на два месяца. И вот теперь она снова появилась в Инстаграме. Увы, Алиса сообщила своим подписчикам неутешительные новости. Врачи отказались делать операцию из-за возможных осложнений.

На своей странице Алиса поделилась видеороликом с танцем четырехлетней дочери Есении. В комментариях к посту подписчики поинтересовались у бывшей жены спортсмена, как она себя чувствует, и когда ей сделают операцию по восстановлению носа. Ее ответ звучал совсем не оптимистично.

- Плохо я, на сегодняшний день неоперабельная. Лицо - его нет, - заявила Алиса. - Но вы знаете, и красивой уже была, и счастливой от этого, сейчас я не менее радуюсь жизни, даже больше. В обрыв дотолкнула чертовское создание, даже сломала, лишила всего. Но с обрыва проще подниматься, когда ничего нет. У меня супердети, которых тоже туда, но они карабкаются еще быстрее. Энергия моя возвращается, а это значит, и без лица можно. Жизнь люблю.

Кто-то из подписчиков предположил, что Аршавиной смогли бы помочь заграницей. Возможно, ее взялся бы оперировать кто-то из западных хирургов. В ответ Алиса посетовала, что у нее нет на это денег – бывший муж и свекровь лишили ее всего.

- Какая заграница, прислужники Люцифера забрали у меня и моих детей все. Но есть то, что не под силу, никакое ее ритуальное действие надо мной не заберет у меня жизнь. И любовь детей, - написала Аршавина.

Алиса надеялась, что ей сделают операцию по восстановлению носа. Но врачи признали ее неоперабельной. Фото: кадр видео.

39-летняя Алиса воспитывает троих детей – четырехлетнюю дочь Есению от спортсмена, 17-летнего сына Алексея и 10-летнюю Алису от первого брака. Ситуацию усугубляет судебная тяжба за дом, которую Аршавина ведет с бывшей свекровью. Футболист и его мама требовали, чтобы Алиса с детьми съехала из особняка, в котором она поселилась после свадьбы с Андреем. Суд принял решение о выселении многодетной матери из этого дома. После этого Алиса заявила, что Аршавин и его мать лишили ее и детей последнего.

Из-за аутоиммунного заболевания Алиса не только лишилась носа - у нее выпадают волосы и зубы. Но проблемы с внешностью – ничто по сравнению с тяжелой операцией, которую ей пришлось перенести из-за приступа перитонита. Аршавина несколько дней провела в коме, долго восстанавливалась. У нее образовались пролежни на ногах, из-за этого она заново училась ходить, и каждый шаг доставлял ей настоящие мучения. Тем не менее, Алиса всегда была полна решимости справиться со всеми проблемами, вылечиться и жить дальше ради своих детей.