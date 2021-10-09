«Жалеет об этом, но не признается»: Высоцкая рассказала о браке с 84-летним Кончаловским

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский поженились 23 года назад. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский поженились 23 года назад. Брак с Юлией стал пятым для мэтра отечественного кино. И на удивление крепким. Даже спустя два десятка лет семейной жизни они демонстрирует нежные чувства на публике. При этом их союз является плодотворным и в творческой жизни – 84-летний мэтр снял жену в фильме «Дорогие товарищи!», получившем приз Венецианского кинофестиваля. О том, почему их брак спустя долге годы остается все таким же прочным, 47-летняя Высоцкая рассказала в YouTube-шоу «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым».

По словам Юлии, между ней и будущим мужем с первой же встречи пробежала искра.

- Мы родные, как бы это странно ни звучало, и, наверно, мы это поняли очень рано, когда встретились. Мы могли бы, наверно, расстаться в какие-то моменты, могло бы что-то случиться. Это привязанность - ее невозможно объяснить. У нас близкая связь... В последнее время я для него Пятачок. Он все время меня куда-то ведет, - призналась Высоцкая.

В прошлом у Кончаловского было немало громких романов. Но с тех пор, как он встретил Юлю, он стал однолюбом. В этом нет ничего необычного, ведь, как считает актриса, у них общие интересы и цели, к которым они идут вместе. А все, что было до их свадьбы, режиссер решительно перерчеркнул.

- Кончаловский свою личную жизнь обсудил однажды в книжке и жалеет об этом, но не признается, - смеется актриса.

По словам Юлии, между ней и будущим мужем с первой же встречи пробежала искра. Фото: Инстаграм.

У Кончаловского и Высоцкой двое детей. Дочери пары Марии сейчас 22 года, сыну Пете - 18 лет. В отличие от многих актерских детей, Петр решил не идти по стопам родителей. В этом году он поступил в вуз, его будущая профессия связана с архитектурой.

Высоцкая и Кончаловский познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр». Будущие супруги ехали вместе в лифте, и между ними сразу же завязался флирт. Актрисе тогда было 22 года, режиссеру – 58. Большая разница в возрасте – 36 лет – пару не остановила. Как и то, что Кончаловский тогда был женат на Ирине Мартыновой, своей четвертой супруге. Режиссер влюбился в Юлию и ушел от Ирины.

Сын Кончаловского и Высоцкой Петр году поступил в вуз, его будущая профессия связана с архитектурой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Счастливую жизнь звездной семьи омрачила трагедия, случившаяся несколько лет назад. Кончаловский и Высоцкая вместе с Машей во время отпуска во Франции попали в аварию, девочка получила тяжелые травмы и продолжительное время была в коме. Затем последовал долгий процесс реабилитации.

О нынешнем состоянии Маши звездные супруги предпочитают не рассказывать прессе. Юлия Высоцкая в интервью одному из глянцевых журналов пару лет назад осторожно упомянула, что ее дочери стало лучше:

- Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно, - рассказала актриса.

По одним данным, девушка несколько лет назад вышла из комы, по другим — нет. Пара тем не менее надеется на ее выздоровление и называет это главной целью своей жизни.