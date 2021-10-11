Внимание, акция! Узнайте, все ли в порядке с вашим здоровьем?

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Для профилактики развития различных заболеваний важна своевременная диагностика. Лабораторные исследования позволят поставить верный диагноз и начать эффективное лечение, а также определить, хватает ли витаминов и микро-макронутриентов вашему организму.

Проект «Здоровое питание» совместно с Центром молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора объявляет специальную акцию, приуроченную к 16 октября, Всемирному дню здорового питания.

С 11 по 16 октября все желающие смогут получить купон на скидку в 500 рублей и применить его для оплаты любого анализа в лаборатории CMD. Для этого нужно вступить в группу проекта «Здоровое питание» (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и Instagram), поставить лайк одному из постов и оставить комментарий. Также нужно подписаться на аккаунт Лаборатории CMD в соцсетях.

Каждый, кто выполнит эти условия, получит подарок. После проверки в личные сообщения будет выслан промокод для начисления скидки в 500 рублей на медицинские анализы в CMD. Купон можно будет применить до 30 ноября 2021 года. Воспользуйтесь шансом проверить состояние своего здоровья!