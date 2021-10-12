Мягкая сила женщин-лидеров

Дискуссионный клуб «Женщины-губернаторы – стратегия эффективности и развития территорий.

В ходе Евразийского женского форума в 2018 году участницы международного клуба «Женщины-губернаторы – стратегия эффективности и развития территорий» задались вопросом: а почему бы не создать объединение женщин – лидеров регионов? Тем более что это наверняка будет содействовать развитию диалога между женщинами разных государств. И со свойственной многим женщинам системностью приступили к решению вопроса. Приняли Декларацию о создании Евразийского объединения женщин – региональных лидеров. Договорились регулярно «сверять часы» на форуме и других мероприятиях. Координатором проекта стала единственная женщина-губернатор в России Наталья Комарова.

«ПОЗВОЛИТ ВЫЯВИТЬ ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ»

«Сегодня диалог и наращивание сотрудничества между женщинами – региональными лидерами стран – необходимость. Это позволит выявить и тиражировать лучшие практи- ки, объединить опыт регионов мира в устойчивом развитии территорий, расширить гуманитарные и экономические связи», – отметила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, координатор проекта «Евразийское объеди- нение женщин – региональных лидеров» Совета Евразийского женского форума Наталья Комарова.

В объединение входят более 200 участниц из 28 стран мира, в том числе представительницы бизнес-сообщества, НКО, здравоохранения, науки, лидеры молодежных движений, деятели культуры, резиденты технопарков и парламентарии, экологи и лидеры территорий.

На сайте women-leaders.ru женщины обмениваются практиками, в том числе по преодолению экономических последствий пандемии. В настоящее время на портале размещена информация об участницах объединения и 150 проектов, опробованных в регионах и готовых к тиражированию, из 28 стран мира и 20 регионов России.

Наталья Комарова считает, что развитие международного сотрудничества способствует обмену лучшими практиками и деловым опытом.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

За минувшие три года участницы проекта организовали и провели десятки мероприятий. Расскажем лишь о нескольких:

участницы Объединения провели международный Форум по территориальному маркетингу и брендингу в Югре, по итогам которого были внедрены новые меры грантовой поддержки проектов в сфере креативных индустрий и реализации маркетингового потенциала территорий, впоследствии Посол доброй воли ЮНИДО Вероника Пешкова инициировала проект по международному продвижению продукции мастеров традиционных промыслов и ремесел из числа коренных малочисленных народов Севера, финно-угорских стран; сформирована рабочая группа по развитию креативных индустрий Международной организации северных регионов «Северный Форум»;

представительницы объединения прошли подготовку по образовательной программе «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и, как итог, сформировали онлайн-каталог поставщиков для ведущей электронной площадки российского несырьевого экспорта в страны БРИКС, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки; на интернет-площадке и в социальных сетях instagram.com/ewf_leaders участницами объединения проведено более 20 образовательных вебинаров.

В продвижении проектов женщин-лидеров Объединение взаимодействует с Международным форумом БРИКС, Организацией Объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирным коммуникационным форумом, Госкорпорацией ВЭБ.РФ, институтами развития территорий. Это позволяет Объединению претендовать на получение консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете ООН.

Информация об объединении на сайте и в социальной сети