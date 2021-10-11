В Государственной думе России состоялось первое организационное собрание фракции партии «Новые люди». Фракцию возглавил лидер партии Алексей Нечаев. Политик сообщил, что заявления с просьбой присоединиться к фракции также подали два независимых депутата.

«Сегодня в работе собрании принимают участие 13 депутатов Государственной думы, избранных по спискам партии «Новые люди» и ещё двое коллег. Это Певцов Дмитрий и Леонов Олег», - отметил Алексей Нечаев.

Напомним, Олег Леонов — координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Добивается принятия законопроекта о геолокации, который обяжет операторов связи модернизировать сети. Это позволит рассчитывать местоположение пропавших людей с точностью до пятисот метров и сократить время их поиска. А Дмитрий Певцов — известный актёр и музыкант, народный артист России. Выступает за отмену пенсионной реформы и снижение возраста выхода на пенсию.

Заместителями руководителя фракции избраны председатель центрального исполкома партии Владислав Даванков и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Даванков также выдвинут на пост вице-спикера Госдумы и в состав комиссии по регламенту. Сардана Авксентьева будет претендовать на должность в комиссии по вопросам депутатской этики и комитете по региональной политике и местному самоуправлению.

Фракция Новых людей предложила кандидатуры других депутатов в состав следующих комитетов:

- на должность председателя комитета по малому и среднему предпринимательству – Александра Демина, заместителя руководителя исполкома партии «Новые люди» и экс-руководителя фонда «Капитаны» (фонд занимается развитием предпринимательства среди школьников и студентов);

- на должность председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры – Сангаджи Тарбаева, продюсера и редактора Высшей лиги КВН;

- на должность первого заместителя председателя комитета по науке и высшему образованию - Ксению Горячеву, руководившую молодёжной образовательной программой «Капитаны» в Санкт-Петербурге;

- на должность первого заместителя председателя комитета по просвещению – Максима Гулина, который реализовал десятки образовательных проектов для школьников;

- на должность первого заместителя председателя комитета по культуре – Дмитрия Певцова;

- на должность заместителя председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды – Георгия Арапова;

- на должность заместителя председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений – Олега Леонова;

- в комитет по физической культуре и спорту – Амира Хамитова;

- в комитет по промышленности и торговле – Владимира Плякина;

- в комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики – Розу Чемерис;

- в комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи – Сергея Чудаева;

- в комитет по энергетике – Григория Шилкина.