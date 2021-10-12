Мягкая сила и гибкие навыки: проекты и инициативы для женщин

Особое внимание на платформе уделяется развитию женского лидерства. Мы узнали, как работают проекты и как любая девушка может воспользоваться возможностями платформы.

Запрос на женщин-лидеров

«Наши проекты направлены не только на развитие управленческих и других гибких навыков, но и на создание благоприятных условий для активного включения во все сферы жизни общества, – рассказал генеральный директор АНО «Россия –

страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Мы видим, что среди победителей конкурса «Лидеры России» в 2020 году женщин-суперфиналисток было 19%, а среди победителей – уже четверть (25%). В 2021 году женщины составляют почти треть (29%) от общего числа зарегистрированных участников в конкурсе «Лидеры России».

Если в 2019 году количество девушек, принявших участие в финале конкурса «Цифровой прорыв», составляло порядка 9%, то в 2020 году их уже было более 23%. Растет доля девочек и среди участников НТО.Junior: в 2020 году их было уже около 42%, тогда как в 2019 году они составляли всего треть.

Против стереотипов и эйджизма

Участницы проектов платформы «Россия – страна возможностей» доказывают, что у женского лидерства в России нет преград. Свои идеи и инициативы развивают девушки из всех регионов страны, самые юные (конкурсантки «Большой перемены») еще учатся в школе, а самой опытной участнице недавно исполнилось 90 лет – это бабушка-блогер Евгения Федоровна Семенова, финалистка проекта «ТопБЛОГ».

Елене Алиевой, победительнице конкурса «Мастера гостеприимства», 54 года. Она руководит проектом «Заслуженный отдых» и организует развивающие путешествия для людей старшего возраста. Благодаря приобретенным контактам на конкурсе вместе с партнерами стала развивать новые форматы путешествий для пенсионеров. Например, организовала глэмпинг в Калужской области и групповой пеший переход по льду Байкала.

«В России возраст не является преградой для развития профессиональных компетенций, получения бесплатного дополнительного образования, организации собственного дела. Благодаря участию и победе в конкурсе «Мастера гостеприимства» я прошла обучение на программе «Женщина-лидер». В результате я прокачала профессиональные компетенции, что позволило мне сформировать команду женщин-профессионалов из разных регионов», – рассказывает Елена.

Безопасное пространство для развития

Программу «Женщина-лидер» запустили образовательный центр президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Мастерская управления «Сенеж» – совместно с Советом Евразийского женского форума.

Программа уникальна тем, что, помимо образовательных модулей и работы с экспертами, ее участники занимаются социальным проектированием – разрабатывают и реализуют важные и полезные для общества проекты, сейчас их уже более 50. В сообществе выпускниц сейчас 284 девушки из 53 регионов.

«У нас еще есть стереотипы относительно роли и возможностей женщин, и это в большей степени мешает самореализации, мешает воплощать проекты и мечты в жизнь, двигаться вперед. Поэтому важно, чтобы как можно больше женщин имели возможность получать дополнительное образование для раскрытия и развития своего лидерского потенциала», – отмечает проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

Зачем участвовать

По результатам участия в проектах платформы «Россия – страна возможностей» девушки могут не только развить свой проект, но и получают продвижение по работе, льготы на поступление в вузы и проходят дополнительное обучение. Они проявляют себя и получают высокие назначения, как, например, Мария Львова-Белова, мама 9 детей и опекун 13 ребят с инвалидностью, которая после победы в конкурсе «Лидеры России» стала сенатором от Пензенской области.

Подать заявку на участие в проектах могут жительницы всех регионов России бесплатно на rsv.ru. Следить за стартом конкурсов можно в соцсетях платформы и в телеграм-канале.

• «Проект «Женщина-лидер» еще молодой, ему всего год, но он уже превзошел все ожидания, доказал свою эффективность и востребованность. Мы это видим и по количеству поступающих заявок на участие, и по охвату регионов, а также по тем положительным откликам, которые приходят от участниц», – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

• «Роль женщины в современном обществе возрастает, расширяется перечень задач, в решении которых они готовы принимать участие. Проекты, разработанные на программе «Женщина-лидер», затрагивают самые чувствительные для общества и граждан области», – заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова