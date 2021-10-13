Глава FlixBus в России Алексей Савкин: «Мы хотим быть глотком свежего воздуха с точки зрения сервиса»

Алексей Савкин, глава FlixBus в России. Фото предоставлено пресс-службой FlixBus

Уже сейчас на автобусах FlixBus можно попасть из Санкт-Петербурга в Таллин и в Великий Новгород. О планах сервиса, секретах его европейского успеха и особенностях работы на российском рынке мы поговорили с управляющим директором FlixBus в России Алексеем Савкиным.

- Чем FlixBus отличается от обычных автобусных компаний?

- В первую очередь это бизнес-модель. FlixBus работает вместе с другими перевозчиками, у которых есть свои автобусы и водители. Они занимаются операционной частью, а FlixBus берет на себя планирование маршрутной сети, маркетинг, продажи и коммуникацию с пассажирами. Проще говоря, мы работаем по принципу разделения труда: каждый делает то, что хорошо умеет. И благодаря этой модели мы быстро расширяемся. Уже сейчас на наших автобусах можно проехать всю Европу буквально с одной пересадкой.

- А насколько локальные особенности повлияли на работу FlixBus в России? Пришлось ли что-то менять в общей модели?

- Конечно, в каждой стране есть отличия с точки зрения устройства рынка. Везде свои правила и требования. Но общий подход такой же. Существует единый стандарт качества, которому должны соответствовать автобусы под брендом FlixBus. Неважно, едете ли вы из города в город внутри страны или путешествуете за границу — вы встретите тот же уровень сервиса, который не обманет ваши ожидания.

- К слову, о качестве. У многих россиян автобусы ассоциируются с не самым комфортным транспортом: духота, неудобные сидения, сумки попутчиков…Чем вы готовы «подкупить» капризных пассажиров?

- На мой взгляд, отношение к автобусным поездкам в России все же постепенно меняется – и мы как раз хотим быть глотком свежего воздуха с точки зрения сервиса. Сегодня рынок в целом становится более прозрачным: люди заходят на сайт, чтобы купить билеты, и лучше понимают, какие есть варианты, на каком автобусе можно поехать, какой у него рейтинг. Что касается конкретно FlixBus, комфорт здесь начинается еще с момента бронирования. Вы можете воспользоваться единым приложением, чтобы купить билет в любой точке мира, выбрать конкретное место или даже выкупить сразу весь ряд. Кроме того, через приложение можно легко отследить текущее местоположение автобуса. Мы работаем только с теми партнерами, у которых качественный автопарк. Плюс мы проводим тренинги для водителей, чтобы они понимали наши стандарты, были доброжелательны и могли прийти на помощь, если нужно. Автобусы всегда чистые, и у вас будут кондиционер, розетки, Wi-Fi.

Фото предоставлено пресс-службой FlixBus

- При таком высоком уровне сервиса не станут ли поездки слишком дорогими?

- Нет, не станут. Стандарты качества на цены не влияют. Миссия нашей компании — сделать так, чтобы путешествия были доступными. Наш подход к бизнесу позволяет вести его эффективно. Любой человек может зайти на сайт, сравнить цены и увидеть, что цена билета сопоставима с другими компаниями. Причем, как и в авиаиндустрии, у нас работает динамическое ценообразование, поэтому чем раньше пассажир бронирует билет, тем дешевле обходится поездка.

- Почему для первых рейсов были выбраны направления из Петербурга? Каких еще маршрутов ждать в ближайшее время?

- Мы очень любим Петербург, потому что он расположен близко к другим европейским странам. С точки зрения стратегии для нас в первом приоритете сейчас — развитие международных маршрутов в страны Балтии. Именно поэтому мы решили сосредоточиться на этом городе. Но это не значит, что мы не рассматриваем другие направления. Наш основной фокус — крупные города России, включая, конечно, Москву и Калининград, и их соединить со странами Балтии, потому что там у нас уже проложена мощная маршрутная сеть. И логично ее протянуть в Россию, чтобы пассажиры могли путешествовать на автобусе под брендом FlixBus по всей Европе. Например, доехать из Петербурга с пересадкой не только до Таллина, но и ниже по карте. Новые маршруты обязательно появятся, и мы перед запуском о них обязательно объявим.

Фото предоставлено пресс-службой FlixBus

- У FlixBus довольно долгая история в Европе и США, она работает уже более чем в 35 странах мира, а на российский рынок выходит только сейчас. Почему?

- На все рынки мы выходим поступательно и, конечно, во всех 35 странах мы появились не в один момент. Это процесс, который завязан на развитие нашей сети. А так как Россия находится восточнее, сейчас мы и выходим на это направление, чтобы сначала соединить ее с другими странами, а потом начать фокусироваться на внутреннем рынке. Надо сказать, что наши планы по запуску в России в свое время скорректировал COVID. Мы начали активно заниматься российским рынком еще в конце 2019 года, но тут случилась пандемия. Вернуться к делам удалось только после локдауна. Сейчас мы уверены, что принесем пользу и россиянам, и бизнес-среде в целом: наши новые маршруты будут развиваться в белом сегменте, полностью соответствовать требованиям закона и двигать рынок в этом направлении.

- Глядя на вашу карьеру, можно позавидовать в хорошем смысле слова: начали работать в консалтинге почти 15 лет назад, потом получили богатый опыт в сфере венчурных инвестиций и запуске технологических компаний, а сейчас уже возглавляете офис огромного региона. Как вы чувствуете себя в роли руководителя российской дочки такого крупного международного игрока?

- Для меня это интересный вызов, что-то новое, чем я раньше не занимался. Но чувствую я себя вполне комфортно. У FlixBus сложилась сильная корпоративная культура. Если смотреть в целом на все наши офисы и штаб-квартиру, у нас очень интернациональная команда, много людей из разных стран, что дает возможность посмотреть на наш бизнес под разными углами и поделиться опытом. У нашей компании отличная миссия, в которую я верю. Мы развиваем рынок автобусных перевозок, который, в частности, имеет важную экологическую составляющую. Это позитивно сказывается и на экономике, и на возможностях людей, и на здоровье планеты. И когда такая важная миссия дополняется поддержкой со стороны компании — это позволяет заниматься своей работой с улыбкой на лице.

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