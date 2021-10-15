Талула и Илон отрицают, что стали встречаться еще до развода миллиардера. Фото: imago/Global Look Press

Умный, харизматичный, хорош собой - кажется, идеальные качества для мужчины мечты. Тем более когда ко всему этому прилагаются самое большое в мире состояние и слава создателя электромобилей и космических ракет. Но всего этого оказалось мало: брак Илона Маска снова разрушен. Рассказываем, почему от него уходили все пассии.

Джастин Уилсон: жена-стартап

С Джастин Уилсон Илон вместе учился.

Первую супругу будущий миллиардер встретил на учебе - он и милейшая блондинка Джастин Уилсон вместе учились в канадском Королевском университете. Роман закрутился не сразу - девушка отказывалась идти с ухажером есть мороженое после пар и отправлялась в библиотеку. Но Маск не тот человек, который принимает ответ «нет», он просто купил мороженое и принес его в библиотеку. Представляем, в каком шоке были библиотекарши, увидев два подтаявших ванильных рожка.

Пара встречалась несколько лет, а в 2000 году Маск сделал предложение. Тут Джастин сомневаться не стала, хотя тогда еще нельзя было подумать, что ее жених скоро станет самым богатым человеком планеты, а потом и вовсе захочет ее покинуть, полетев в космос.

Казалось бы, все шло прекрасно - Илон в то время занимался разработкой платежной системы PayPal, а Джастин погрузилась в писательство.

В 2002 году у пары родился первенец - Невада Александр. Но в 10 месяцев он внезапно умер во сне, просто перестав дышать. Илон и Джастин долго оправлялись от горя, а в 2004-м снова решили завести детей - Джастин родила Гриффина и Ксавьера, а спустя два года еще тройняшек Дэмиана, Саксона и Кая.

Но отношения супругов уже дали трещину - поговаривают, что Джастин все время посвящала детям и дому, превратившись в скучную домохозяйку. И Илон нашел развлечение на стороне, став встречаться с актрисой Талулой Райли. Джастин такого терпеть не стала, и в 2008 году брак распался.

- Я была для него женой-стартапом. Но я ни о чем не жалею: у меня есть пятеро сыновей и мои книги, - подвела итог бывшая миссис Маск.

Талула Райли: две свадьбы

Вообще-то Талула и Илон отрицают, что стали встречаться еще до развода миллиардера. Да, были знакомы, но что вы, никаких порочных связей. И предложение Маск решил сделать после первых выходных, проведенных вместе. Сколько было уик-эндов, которые Талула проводила «с подружками», а Маск «в отдалении от семьи», так и останется тайной.

Актриса, которой на тот момент было всего 22 года, разумеется, кольцо приняла. А еще получила СМС от Джастин. Нет, не с угрозами - та предложила мировую.

«Я бы хотела, чтобы наши отношения скорее напоминали французское кино, в котором две женщины становятся подругами и вместе размышляют о жизни, чем голливудский фильм, в котором они постоянно дерутся», - предложила первая жена Маска, несмотря на то что новая свадьба случилась всего через полтора месяца после развода.

А после Илон и Талула исчезли с медийного горизонта - ни ученый, ни актриса не рассказывали, что происходит в семье. Но спустя 4 года журналисты снова узнали о разводе. Причина банальная - якобы миллиардер слишком увлекся работой и его пассии это не понравилось.

Но спустя год пара сойдется и снова решит официально оформить отношения. Второй брак продержался 3 года, и о нем известно не больше. В 2016-м пара снова объявит о разводе.

Эмбер Херд: роман на троих

Поклонники Маска рады, его расставанию со скандальной блондинкой. Фото: Dave STARBUCK/Global Look Press

Илон Маск - смелый мужчина, иначе как объяснить, что искать утешения после второго развода с Талулой он решился в объятиях скандальной актрисы Эмбер Херд? На тот момент девушка только рассталась с Джонни Деппом и уже начала рушить его карьеру, отвлекаясь от судов на свидания с Маском.

Но не только - когда ученый был слишком занят на работе, она не ждала его дома, как бывшие жены, а улетала на тусовки. И там вела себя как абсолютно свободная женщина, то и дело мелькая в новостях, сообщающих о ее интрижках. Позже Маск признался, что это она закончила отношения, а он переживал «аж» несколько недель:

«Скорее она меня бросила, а не я ее. Я действительно был влюблен, и, конечно, мне было больно».

А вот Эмбер едва ли жалеет. Ну а поклонники Маска и вовсе рады, что у скандальной блондинки не появилось повода разгромить авторитет еще одного влиятельного мужчины.

Граймс: космическая связь

Граймс - девушка непростая. Фото: grimes/Instagram

Казалось бы, судьба вела Илона именно к этой женщине. Он - собирается полететь в космос и запускает Space X. Она - и вовсе как не с этой планеты (хотя и родилась в Канаде). Такой уж у певицы, мягко говоря, странный образ.

Познакомилась пара в интернете. Правда, не на сайте знакомств: ученый наблюдал за певицей в соцсетях и как-то решил стать заметнее и отреагировать на шутку об искусственном интеллекте, которую она сама же позже назвала «специфической».

Но Граймс - девушка непростая, так что пара будет существовать на эмоциональных качелях, то распадаясь, то снова объединяясь. А в 2020 м звезды рассказали, что ждут сына. Мальчика назвали X Æ A-Xii (Экс Эш Эй-Твелв). И если вы думаете, что ему с таким именем придется нелегко, просто вспомните, сколько денег у его папы.

После рождения малыша пара вроде как сошлась - например, карантин Граймс и Маск провели вместе, занимаясь ребенком. А в сентябре этого года решили расстаться окончательно.

- Мы расстались, но все еще влюблены друг в друга. Мы сохранили прекрасные отношения и часто видимся, - сказал Маск.

Причина расставания (пара, кстати, так и не оформила отношения официально, хотя сын вроде как получил фамилию Маска) стара как мир. Он - слишком много работает и вынужден жить в Техасе, а она - хочет заниматься музыкальной карьерой. Разумеется, в Лос-Анджелесе. И пока другие решают такие проблемы частными джетами, Маск выбирает заниматься ракетами и не растрачивать капитал на земные чувства.

А КТО ЕЩЕ?

Кэмерон Диас: это не точно

После первого развода Маск завел роман с Кэмерон Диас.

Ходят слухи, что после первого развода с Талулой Райли Маск не страдал безутешно год. А развеялся с Кэмерон Диас - именно тогда в прессе обсуждали роман знаменитой актрисы с незнакомцем. Якобы Илон познакомился с Кэм, когда та покупала электромобиль Tesla, а гендиректор компании Маск решил лично встретить такого интересного покупателя.

Сейчас актриса не комментирует роман, а ученый всячески открещивается. Еще бы, признайся он в интрижке с блондинкой, уже не удалось бы убедить Талулу, что год без нее стал адом одиночества.