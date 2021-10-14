В копилку «молчунам»: ВЭБ заработал 65 млрд руб. для пенсионеров

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Такой результат государственная управляющая компания ВЭБ.РФ обеспечила несмотря на непростую обстановку на рынке ценных бумаг. Пенсионные деньги - длинные, потому особенно важно, что накопленным итогом результаты госуправляющего опережают инфляцию с 2010 года.

За три минувших квартала госуправляющий пенсиями «молчунов» заработал для них 65, 5 млрд руб. Еще 1,3 млрд руб. составили доходы тех клиентов ПФР, кто выбрал второй портфель ВЭБ.РФ - государственных ценных бумаг. «ГУК ВЭБ.РФ обеспечила доходы для 38 млн человек – клиентов ПФР, несмотря на крайне негативную рыночную конъюнктуру. Основные источники доходов – купонный доход по облигациям и проценты по операциям размещения денежных средств», – говорит руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов.

О ситуации на рынках по итогам 9 месяцев красноречиво говорят индексы (они показывают, что происходило с целым классом ценных бумаг): консервативный индекс Мосбиржи ушел в минус на 0,3%, индекс госблигаций еще ниже, на - 2%. При этом расширенный портфель «молчунов» за это же время прибавил 3,4%.

Цыплят считают по осени, а доходность на счета клиентов ПФР и НПФ начисляют только по итогам года. Суммы, естественно, у всех будут разные – в зависимости от величины накоплений, с которыми работают страховщики. Промежуточные результаты госуправляющего уже известны. Доходности по портфелям ВЭБа по итогам 9 месяцев – 4,6% для расширенного и 4,8% по портфелю госбумаг. Это чуть лучше результатов по итогам полугодия (4, 11% и 4,08%).

Хранить деньги под подушкой - плохая стратегия для вложения средств на пенсию, в таком случае их реальная стоимость и покупательная способность будет уменьшаться из-за инфляции. Потому и госуправляющий, и частные управляющие компании средства будущей пенсии вкладывают. Тут ВЭБ опять же стоит особняком. Высокорисковых вложений, например, акций, в портфеле ВЭБ.РФ нет. Решение - осознанное. Такие вложения могут обеспечить как дополнительный доход, так и убыток, рынок непредсказуем. Накопления «молчунов» инвестируются в государственные бумаги, облигации российских компаний и регионов, свободные средства тоже размещают, например, в банковские депозиты. Портфель с пенсиями «молчунов» самый большой на рынке, в нем более 1,9 трлн руб.

На марафонской дистанции (а пенсионные деньги до начала выплат должны работать 10 и более лет) такая стратегия оправдана - накопленным итогом доходность по портфелям ВЭБа превышает накопленную инфляцию с 2010 года. А значит накопления за это время прирастали, а не уменьшались.

Будущим пенсионерам важно помнить еще две вещи, о которых мы ранее неоднократно писали. Даже если по каким- то причинам вас не устраивает текущий страховщик, сменить его без потери инвестиционного дохода можно один раз в пять лет. И чтобы избежать потерь при досрочном переходе (а они могут быть достаточно существенными по сравнению с основной суммой счета) важно уточнить срок такой «пятилетки» у текущего страховщика. Возраст для накопительной пенсии не поменялся, и если у вас есть накопления – в ПФР или НПФ – за их получением можно обратиться по достижению возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Страховщики иногда забывают напоминать клиентам о такой возможности, но вы всегда можете напомнить о себе, обратившись в свой фонд с паспортом и СНИЛС. Запрос информации о накоплениях на счете и возможности их получения абсолютно бесплатен.