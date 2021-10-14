«Они верят, что я их заберу домой»: Как 20-летний парень борется за воссоединение с младшими братьями

Даня с Витей в детском доме

«Кейс, в котором мы опоздали» - так говорят сотрудники фонда «Дети наши» о случае с семьей N, где двоих ребят, братьев 8 и 9 лет, уже дважды забирали в детский дом.

Но все по порядку.

Мы узнали о Марии, маме троих сыновей, от сотрудников детского дома, куда попали двое младших.

Первая встреча произвела на социального педагога впечатление:

«Мария просила нас не разуваться, - рассказывает Надежда, социальный педагог фонда «Дети наши», - и это было наилучшим решением в ее квартире. Кругом разложены вещи, старый телевизор, стоящий на основании швейной машинки, всегда включен, несмотря на то что почти ничего не показывал, на окне тяжелые шторы, захламленная комната в полутьме и балконная дверь, без стекол. Везде взгляд натыкался на старые фотографии, разложенные по комнате, документы…»

Почему же после столь гнетущего первого впечатления, мы все же решили взять семью в работу?

Потому что мы в фонде «Дети наши» всегда действуем в интересах детей. Когда жизни и здоровью ребенка в семье ничто не угрожает, ему лучше расти дома, чем в учреждении.

«Дети хорошие, домашние, сильно привязаны к семье, нужно их забирать», - так охарактеризовали ребят в детском доме.

Мы взялись помочь Пете и Вите вернуться, а для этого необходимо было помочь их маме встать на ноги. Специалисты фона составили вместе с Марией план по выводу семьи из кризиса, где основной упор делался на стабилизацию ее здоровья. Также проговаривали возможность помещения ее в наркодиспансер. Мария дала свое согласие, но несколько раз находила причины избежать поездки.

Петя и Витя

Несмотря на принимаемые меры, в квартире постоянно появлялись новые старые вещи: «я потом разберу, это нужное», - набиралась грязная посуда, стеклянные банки, заросшие пылью, томились на антресоли, а тарелочка с мукой от обваливания рыбы стояла несколько недель.

Мария очень тяжело переживала смерть мужа. Любое неприятное событие, грубое слово, конфликты в школе, встречи с опекой, с родственниками сильно ранили ее, казались невыносимыми, а единственным решением стал алкоголь. Сотрудников фонда женщина, бывало, встречала пьяная.

«Мария постоянно говорила о смерти, - рассказывает Надежда, - говорила о кошмарах, о своей боли: болят ноги, голова, глаза... А еще она постоянно говорила о покойном муже, о том, что хочет быть с ним. С его смертью, оборвалась жизнь Марии, и ее семьи.

Каждый раз я заходила в комнату с чувством, что мы опоздали на несколько лет».

Одна из комнат в квартире

«Кейс, в котором Даня возвращает детей домой к маме» - еще одно «кодовое название» этого случая.

Даня – старший сын Марии. Когда его братьев забрали в детский дом в первый раз, ему было 19 лет. Сотрудникам фонда парень поверил не сразу, сомневался, что кто-то действительно может бескорыстно помогать, не пытаясь «отжать» квартиру или еще как-то нажиться на горе семьи.

Однако за то время, пока Петю и Витю возвращали домой в первый раз, Даня и фонд «сработались».

Но все оказалось напрасно… В мае 2021 года дети вернулись домой. В июне дедушка отвез их в деревню на лето. А в августе Мария умерла, и детей снова забрали в детский дом.

И начался второй раунд этой истории.

Дане сейчас 20 лет, он работает в парикмахерской в Смоленске. Еще пока мать была жива, парень многое делал для того, чтобы вернуть братьев домой, и сейчас не собирается отказываться от своего решения.

Представители опеки далеко не сразу начали воспринимать Даню всерьез: «Ты ведь молодой, тебе бы собственную семью строить…»

Но Даня стоял на своем.

«Если я их оставлю, как я буду в глаза им смотреть, когда они вырастут? – говорит парень, - Ведь получится, что я их бросил. А они верят, что я их заберу домой».

Вот уже второй год жизнь молодого человека сводится к «борьбе с опекой», с болезнью матери, с долгами, с попустительством.

«Пока мама была жива, я ее почти за руку везде водил: на работу в мою парикмахерскую пристроил, на кодировку вместе ездили, по врачам. Только она сама даже прописанные лекарства пить не стала».

Сейчас Даня сам расчистил одну из комнат и вместе с фондом «Дети наши» скоро начнет делать ремонт в трехкомнатной квартире.

«Основное требование опеки - рассказывает Даня, - чтобы условия проживания были нормальные, санитарно-гигиенические, поэтому хочу побыстрее подготовить квартиру, чтобы скорее вернуть братьев домой».

На самом деле проблем, к сожалению, больше, чем восстановление квартиры. Мария оставила крупные долги, которые перейдут Дане в наследство вместе с квартирой. При подсчете сумма оказалась неподъемной, и на помощь парню пришла юрист фонда: помогает вступить в наследство, посоветовала попробовать избавиться от долгов в рамках российского законодательства. Все это поможет Дане с братьями начать жизнь с чистого листа.

Социальный педагог фонда помогает выстроить отношения с опекой и детским домом. Сейчас очень важно показать, что Даня надежный, самостоятельный, действительно хочет забрать братьев и способен справиться с их воспитанием.

А еще Дане необходимы простое человеческое участие и поддержка, ведь он действительно еще совсем молодой парень, оставшийся без родителей и с большой и сложной задачей – вернуть братьев домой.

«Помогаем Дане осознать и почувствовать его собственные внутренние ресурсы, - говорит Надежда, - но он сам очень много делает, собирает документы, прошел медицинское обследование, получил разрешение на посещение детей и регулярно приезжает к ним, звонит каждый день.

Сейчас мы собираемся оформить разрешение на временную передачу детей, чтобы, пока будет идти ремонт, Даня мог забирать ребят хотя бы на выходные и каникулы».

В это время жизнь Пети и Вити можно коротко описать: потеря, больница, детский дом. И так по кругу.

Дети тяжело переживают потерю и разлуку с братом. Адаптация на новом месте проходит очень сложно, это видят и сотрудники детского дома, и службы опеки. Также они видят, как радуются ребята каждому приезду брата.

Мы верим, что Петя и Витя скоро вернутся домой.

На попечении фонда сейчас 105 семей, похожих и, одновременно, не похожих на эту.

Похожих, потому что все наши подопечные готовы бороться, трудиться и меняться, чтобы сохранить своих детей, не допустить их попадания в детские дома или ускорить их возвращение домой.

Но у каждой семьи свои сложности, к каждой нужен свой подход, свой набор шагов по выходу из кризиса.

Фонд «Дети наши» объявляет сбор средств на подготовку наших подопечных к зиме: на ремонт, закупку дров, необходимых продуктов - на закрытие самых базовых потребностей, чтобы родители могли не думать о выживании.

Это первая помощь семьям, необходимая, чтобы дать им временную опору и уверенность в собственных силах.

Продуктовая и вещевая помощь – всегда только первый этап долгой системной работы с семьей, в результате которой семья научиться справляться самостоятельно и сможет уберечь своих детей от попадания в детский дом.

Поддержите благотворительный сбор «Дрова и печи» фонда «Дети наши» и помогите защитить детей от попадания в детские дома!

Этот материал был прислан на конкурс "Комсомолка. Просто о добром". Мы ждем от благотворительных фондов и волонтерских организаций истории об их работе - лучшие опубликуем на сайте kp.ru.

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