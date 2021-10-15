Новый Subaru Outback: Автомобиль, который думает о водителе больше, чем сам водитель

Subaru Outback + Горный Алтай: созданы друг для друга. Фото: пресс-служба.

В пресс-ките целевая аудитория нового Subaru Outback 6-го поколения обозначена так: «Мужчина 40+. Доход средний, выше среднего. Семейный, дети. Ведет активный образ жизни, выходит за рамки, принимает взвешенные решения».

Ба, да это же практически я. Ну разве что лет мне побольше. И не очень понятно, выхожу ли я хоть иногда за рамки. Зато в остальном — практически полное совпадение. Ну вот и давайте посмотрим на новый Outback с точки зрения взрослого мужчины с такими почти идеальными параметрами. У этого славного парня, согласитесь, и машина должна быть подходящая.

Быстро собираемся, целуем семью и едем в Горный Алтай, чтобы на тамошних дорогах и бездорожье примериться к новому кроссоверу.

СУДИМ ПО ВНЕШНОСТИ

Начнем с наружного осмотра. Тем более, что сам производитель выделяет работу с дизайном в качестве одного из «ключевых направлений эволюции».

Сразу скажем, ничего такого, что заставило бы замереть со словами «нет, ну это же совершенное другой автомобиль!» не случилось. Это все еще Outback. Но если приглядеться, увидим массу деталей.

Решётка радиатора стала выглядеть солиднее из-за сочетания чёрного цвета и хрома. Передние фары очерчены светодиодным обрамлением — красиво даже в светлое время суток. Объемные накладки на бампер добавляют боевитости. Немного спорно поначалу выглядит облицовка колесных арок, если рассматривать ее отдельно. Но потом начинаешь замечать, что именно такая ее форма придает силуэту автомобиля дополнительную стремительность.

В целом новый Outback стал выглядеть солиднее, дороже и при этом «внедорожнее». Так что теперь уже меньше шансов услышать привычное «Subaru, конечно, классная машина, но вот дизайн...»

БОГАТЫЙ ВНУТРЕННИЙ МИР

В салоне все хорошо. Особенно дисплей с диагональю 11,6 дюймов. Сделан явно с оглядкой на планшеты, привычные многим семейным мужчинам с неплохим доходом. И жесты управления тоже привычные: нажать, смахнуть, перетащить. Для начала, конечно, надо порыться, где что (а там очень много всего), но осваиваешься довольно быстро — навигация, как сейчас принято говорить, интуитивно понятная. Ну почти.

Рабочее место: все под рукой, включая планшет. Фото: пресс-служба.

Салон стал чуть просторнее (за счет увеличения ширины кузова), прямо как в авто представительского класса (отделка тоже близко к этому). Отличный обзор. При этом лобовое стекло было еще увеличено, а расположение стоек и зеркал оптимизировано, чтобы уменьшить слепые зоны (предмет традиционной заботы Subaru).

По водительскому месту вопросов нет — подстраивай под себя и катайся в свое удовольствие. Сзади свободно (расстояние между рядами сидений тоже изменили в пользу пассажиров). Производитель особо подчеркивает, что зона обогрева на задних сиденьях расширена до высоты плеч. Не припомню, чтобы в других машинах кто-то из пассажиров мне жаловался, что плечи зябнут, но вдруг...

Еще одна столь же необязательная, но приятная, новация — открывание дверцы багажника жестом: достаточно провести рукой или локтем возле логотипа Subaru. Смысл в том, что иногда у человека могут быть заняты руки и ему будет затруднительно нажать кнопку. У вас часто такое бывало? Лично у меня ни разу. Ну ладно, в следующей модификации ждем модуля голосовых команд - «Субару, откройся».

А вот то, что верхняя крышка багажника отодвигается назад легким нажатием и регулируется по высоте — это очень даже полезно.

ГЛАВНОЕ - МАНЕВРЫ

Странное дело: у большинства автомобилистов Subaru ассоциируется в первую очередь с внедорожными качествами и оппозитным двигателем, а вот системы безопасности, которыми буквально напичканы модели последних лет, остаются в тени. И очень зря, между прочим.

Вот для таких, например, ситуаций и нужна система экстренного автоматического маневрирования. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Одна система EyeSight Safety Plus чего стоит с ее новой камерой, мониторящей ситуацию на дороге. Теперь угол обзора увеличен еще почти вдвое, а режимы работы системы проецируются не лобовое стекло.

Системой экстренного торможения нынче никого не удивишь (и она таки исправно сработала однажды перед резко вышедшей на дорогу коровой — это Алтай, детка). А вот система автоматического экстренного маневрирования — новинка чрезвычайно важная на случай, когда одним лишь торможением проблемы не решить. Например, если бы корова вдруг возникла на дороге еще более внезапно, а я бы я ехал на большей скорости, автомобиль сам нашел бы оптимальную траекторию объезда бедного животного.

Да, вот еще про экстренное торможение: оно теперь работает и при движении назад.

А при движении вперед хорошо помогает система удержания в полосе. Вышел за пределы полосы — начинается вибрация на руле.

ЗА ВАМИ НАБЛЮДАЮТ

Вообще иногда создается впечатление, что новый Outback думает о водителе больше, чем сам водитель. Отвел взгляд от дороги, повернул голову в сторону — получи предупреждающий сигнал. От усталости закрываются глаза — снова сигнал. Сначала, правда, надо, чтобы машина тебя узнала, а для этого предстоит пройти регистрацию. Система вас запомнит и не будет беспокоиться, если поймет, что лукавый ленинский прищур — это у вас от большого ума и человечности, а не от усталости. Таким образом можно зарегистрировать 5 водителей. У меня, кстати, не сразу получилось, вертел головой в разные стороны — система молчала. Потом добрые люди помогли все настроить. Так что вы тоже приготовьтесь к тому, что не все тут так просто.

Отдельное спасибо за систему адаптивного головного освещения. По-русски говоря, это вот что такое. В темное время суток включаете дальний свет, ставите в положение «авто» и больше к этой теме не возвращаетесь. Впереди появляется машина, Outback мгновенно распределяет световой поток так, что встречного водителя ваши фары не слепят, он видит только ближний свет, а все остальные участки дороги остаются освещены так же ярко. Проверено, работает.

А ПОГОНЯТЬ?

В итоге периодически возникает ощущение, что эпоха автомобилей-беспилотников ближе, чем мы думаем. С одной стороны, это и неплохо. С другой стороны, никто не отменял удовольствия от активной езды, когда именно водитель — хозяин ситуации. По этой части новый Outback тоже дает массу возможностей. Мощность движка (в нем 90% деталей новые) увеличилась на 13 л.с. и теперь составляет 188 л.с.

А иногда можно и вплавь. Фото: пресс-служба.

Разогнаться по Чуйскому тракту, полавировать на серпантинах, пробраться через горные перевалы, где аккурат выпал первый снег, поскользить на размокшем от дождя черноземе, преодолеть пару-тройку бродов, проверить углы въезда и съезда на каменистых участках — в такие моменты, наверное, положительный семейный человек и «выходит за рамки».

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Большое журналистское спасибо московскому представительству Subaru за отличные условия для тест-драйва и за возможность полюбоваться красотами Горного Алтая через увеличенное лобовое стекло нового Outback.

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В новом Subaru Outback масса новшеств, которые трудно оценить в ходе двухдневного тест-драйва, а еще труднее описать в одном тексте. Технические данные ищите здесь.