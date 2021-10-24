Выпускники интернатов для сирот с инвалидностью впервые готовят сами благодаря пожертвованиям

Многим воспитанникам нравится экспериментировать на кухне. Фото: Фонд Дедморозим

Воспитанникам детских домов не нужно самим составлять меню, готовить себе еду, покупать одежду и продукты, за них это все делают нянечки и другие сотрудники учреждения. Поэтому по достижению совершеннолетия сироты оказываются совершенно несамостоятельными. Труднее всего приходится выпускникам детдомов для детей с инвалидностью. Ведь если они не смогут сами о себе позаботиться, то окажутся в психоневрологических интернатах.

Проект "Вернуть будущее" позволяет таким ребятам обрести самостоятельность, стать увереннее себе и приобрести важные бытовые навыки. Фонд "Дедморозим" оплачивает работу специалистов по сопровождаемому проживанию, которые занимаются с выпускниками детских домов в специальных квартирах будущего в Перми.

Особенные ребята каждый день с трудом и упорством учатся вещам, которые нам кажутся совершенно простыми и обыденными. Все обязанности распределяются между жильцами, и участники проекта по очереди составляют меню на несколько дней, ищут рецепты, закупаются продуктами, а потом готовят блюда. Все это время им оказывается необходимая поддержка. С каждым разом походы в магазины даются ребятам все легче, а меню становится все разнообразнее. Многим нравится экспериментировать на кухне, поэтому на столах появляются пирожки, пицца, штрудели и многое другое.

Обязанности распределяются между участниками проекта. Фото: Фонд Дедморозим

Более того, улучшаются математические навыки воспитанников - ведь перед походом в магазин все нужно просчитать, они лучше и внимательнее вчитываются в текст благодаря рецептам.

- Совместное приготовление пищи объединяет ребят, они чувствуют себя семьёй. Специалисты по сопровождаемому проживанию поддерживают ребят, помогают, если их просят и не заостряют внимание на ошибках. Самостоятельное приготовление еды вызывает у участников проекта любопытство и желание научиться новому, - приводятся слова психолога проекта Ольги Зиминой на странице благотворительного фонда в ВК.

Большая часть затрат на работу проекта "Вернуть будущее" покрывается за счет средств Фонда президентских грантов, но поддержка общества тоже очень важна. Помочь фонду поставить ребят с инвалидностью на ноги можно, перейдя по ссылке.