Президент Узбекистана вручил государственные награды победителям финала интеллектуальной игры Zakovat. Авто фото: Мухиддин Али.

Zakovat — это аналог известной игры «Что? Где? Когда?», в которую играют уже на протяжении 20 лет. По инициативе Фонда масс-медиа Узбекистана на её основе было организовано интеллектуальное движение молодёжи, призванное объединить в своих рядах всех, кто понимает ценность образования и стремиться к нему. А объединяющим ядром стал Клуб Zakovat.

Одной из целей клуба является популяризация интеллектуальных игр. В этом году в Ташкенте был проведён шахматный турнир Zakovat-Ganbit, в котором приняли участие такие мировые звезды, как Юдит Полгар, Вишванатан Ананд, Тимур Гареев, Рустам Касымджанов и другие.

Авто фото: Мухиддин Али.

Размах всех проводимых мероприятий и существенные призовые фонды (за первое место около 10 тысяч дол. США) способствовали тому, что в Клуб Zakovat стали вступать десятки тысяч претендентов на участие в играх. Только для участия в турнире Zakovat Ташкента и Ташкентской области было сформировано более 600 команд.

Авто фото: Мухиддин Али.

Чтобы предоставить всем желающим возможность проявить себя и показать свои знания, была образована русскоязычная лига Zakovat. В чемпионате RU-лиги приняло участие 187 команд, что стало абсолютным мировым рекордом по масштабности в русскоязычном сегменте.

Успешная деятельность Клуба Zakovat и размах движения обратили на себя внимание президента страны, который неоднократно в своих выступлениях подчеркивал, что образованная молодежь — надёжное будущее Узбекистана.

Авто фото: Мухиддин Али.

Шавкат Мирзиёев решил не только одобрить, но и поддержать деятельность Zakovat на государственном уровне. Он посетил республиканский финал игры Zakovat и по его завершении присудил государственные награды всем членам команды-победительницы c мотивировкой «За высокий интеллектуальный потенциал, способности и искания, инициативность и лидерство…»

Авто фото: Мухиддин Али.

Президент также анонсировал целый ряд инициатив, объявив, что развитие интеллектуальных игр в стране станет одной из приоритетных задач политики страны. Для этих целей будет выделяться специальное финансирование (не менее 4,7 миллиона долларов в год), а также принята дорожная карта, которая охватит все аспекты от организационных вопросов до смежных отраслей, таких как создание игр, направленных на повышение интеллектуального потенциала подрастающего поколения.