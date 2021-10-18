Почему Собчак лучше было бы молчать по поводу аварии, зачем Нуланд на самом деле приехала в Россию и как привить подростку любовь к чтению

1 место. «Он ездит очень аккуратно, 20 лет за рулем»: отец водителя Mercedes, в котором ехала Собчак, рассказал о сыне (слушать)

2 место. Рок жив! Всего за два дня поклонники собрали 10 миллионов рублей группе ДДТ на запись альбома (слушать)

3 место. Почему Собчак лучше было бы молчать по поводу аварии (слушать)

4 место. Мир никогда не будет прежним. В новых комиксах Супермен станет геем (слушать)

5 место. «Проще всего написать какую-нибудь гадость»: Татьяна Буланова заступилась за Ольгу Бузову (слушать)

6 место. «Попросил вести себя потише»: избитый дагестанцами в московском метро рассказал, как его чуть не убили из-за замечания (слушать)

7 место. Не время умирать. Время зарабатывать. Новая часть бондианы заработала более 300 миллионов долларов (слушать)

8 место. Урок Романа Ковалёва усвоен. Пассажиры московского метро отбили девушку от приставаний мигрантов (слушать)

9 место. Отрываемся от гаджетов. Как привить подростку любовь к чтению (слушать)

10 место. Зачем Нуланд на самом деле приехала в Россию (слушать)