У российских силовиков появятся "подавитель беспилотников" и умные регистраторы

Школьников и студентов приглашают на бесплатную выставку «Интерполитех» Фото: Александр БОЙКО

В Москве открылась Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2021». В первый день в «Крокус Экспо» собрались сотрудники всех силовых служб и ведомств, чтобы поделиться чудесами технического прогресса.

С ЩИТОМ ПОД "ФАНФАРЫ"

Новинок оказалось действительно много. Вот в проходе стоит человек с ружьем. Но среза ствола не видать. А это, оказывается, и вовсе не ружье, а новое изделие «Лаборатории ППШ» - «Подавитель БПЛА».

Фото: Александр БОЙКО

- Из него можно "выстрелить" шумовым сигналом. От автогенератора «ружья» на антенны управляемого беспилотника идет энергия, которая мгновенно лишает его управления, - показывает специалист компании Леонид Потемкин.

Фото: Александр БОЙКО

В павильоне Московского завода "Швабе" замечаю серенький щит. Оказывается, это перспективный щит для бойца спецподразделения. «Барьер -114» не выдержит пулю, зато может мигом разогнать агрессивную толпу.

Фото: Александр БОЙКО

- Система нелетального акустического и светового воздействия, - рассказывает менеджер завода Денис Браилов. - Представьте, что рядом с вами взлетает реактивный самолет. Вот тут на внутренней стороне щита кнопка. Достаточно ее нажать, и от щита пойдет световое и звуковое воздействие мощностью 114 децибел. Лучи расходятся под углом 120 градусов. Еще никто не выдерживал перед щитом и нескольких секунд. Человек может оглохнуть и ослепнуть, но это обратимое воздействие. Есть еще система «Заслон -120» с мощностью 120 децибел, которое можно установить на крышу специального служебного автомобиля.

«Барьер-114» проходит сертификацию и может найти применение у подразделений Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний, где чаще всего применяется нелетальное оружие.

Фото: Александр БОЙКО

"ДОЗОР" ПОЛУЧИЛ ИНТЕЛЛЕКТ

Наверняка многие уже обращали внимание на персональные видеорегистраторы «Дозор», которые носят сотрудники полиции у себя на форме. Теперь, благодаря развитию искусственного интеллекта они стали еще умнее.

Фото: Александр БОЙКО

- Они не только фиксируют и передают информацию на запись, но и анализируют информацию, сравнивают ее с базами розыска, - сообщил kp.ru представитель компании «Байтэрг» Рустем Губайдулин. - Это стало возможно благодаря тому, что московское правительство выкупило технологию, которая позволяет за 1 секунду сравнивать полученный снимок с 100 000 изображений из различных баз данных. То есть, система будет работать так: полицейский подошел к человеку, и через секунду получил сообщение, что перед ним разыскиваемый преступник.

Фото: Александр БОЙКО

И вот полицейский задерживает преступника, а тот во время задержания блокирует свой смартфон, где есть важная для следствия информация. Тут может пригодиться программное обеспечение компании «Мобильный криминалист», которая позволяет извлечь информацию из любого устройства. Представленный на выставке софт может вскрыть любой телефон, вытащить из него даже удаленные данные, заглянуть в облачные хранилища и социальные сети подозреваемого в преступлении. На выставке предлагают на выбор вскрыть или восстановить данные с любого устройства.

Фото: Александр БОЙКО

"ХИМЕРА" В ПОИСКЕ

При этом передача любых данных внутри спецслужбы будет происходить еще быстрее. Специалисты «Центр КиберБезопасность» разработали программу «Стенографист», которая позволяет мгновенно переводить речь в рукописный текст. Спросите зачем? Даже протокол на месте преступления следователь сможет вести голосом, а все, что скажет свидетель или подозреваемый будет тут же в печатном виде заноситься в протокол.

Фото: Александр БОЙКО

Аппаратно-Программный комплекс (АПК) «ГРИФОН» будет искать в Интернете утечки секретной информации, а АПК «ХИМЕРА» уже шерстит социальные сети, новостные ресурсы и мессенджеры на любую заданную тематику: суициды, экстремизм, терроризм, оружие...

А вот целый подполковник Минобороны России крутится вокруг своей оси на 3D сканере. Оказывается, так уже с живого человека можно снимать трехмерную модель, чтобы потом пошить на него удобную форму.

Фото: Александр БОЙКО

- Представляете в каждой службе тыла будет такая виртуальная примерка. Отсканировался боец и форму на него пошили, да так, чтобы идеально на нем «сидела», - делится мечтой зам. гендиректора группы компаний «Восток -Сервис» Олег Ушаков. - Часто ведь видим, что форма на военнослужащем висит, или, что еще хуже в лопается по швам на какой-нибудь симпатичной военнослужащей. А это все потому, что женщины часто занижают при опросе свои размеры: вместо 50-го указывают 46-ой.

Фото: Александр БОЙКО

Ушаков похвастался выпуском новых экзоскелетов, в которых можно без устали вагон с тушенкой разгрузить, а еще RFID-метками, которые оказались залиты в подошвы фирменных ботинок фирмы. Теперь их обладателям даже не надо будет носить с собой пропуск. Вся информация будет загружена в метки. При выдаче обуви работнику предприятия информация с метки привязывается к его электронному личному кабинету. После этого перед человеком открываются только нужные двери, а его начальник сможет контролировать буквально каждый его шаг и минуту рабочего времени.

Фото: Александр БОЙКО

ТРИ "ПУЛИ ЗДОРОВЬЯ"

Настоящий ажиотаж иностранных специалистов у стенда Военного учебно- научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А Гагарина». Ее специалисты представили чудо средство, которое увеличивает в 1,5 раза ресурс любого двигателя или ствола оружия.

- Присадку ВКП (б) можно наносить на пулю или добить в масло к двигателю, - показал пробирку руководитель проекта Андрей Агафонов. - Достаточно три такие «пули-здоровья» чтобы восстановить канал ствола оружия, при этом каждая последующая будет вылетать быстрее на 14 м/с.

Фото: Александр БОЙКО

Средство испытано в условиях крещенских морозов: в масло ЗИЛ-131 добавили присадку, имитировали под картером двигателя подрыв мины и машина проездила без масла 1,5 часа без всяких повреждений.

Фото: Александр БОЙКО

Самым неинформативным на выставке оказался павильон с вывеской ФСБ России. На первый взгляд совершенно пустой. В нем только белая дверь без вывески с двумя людьми в штатском, а вот за ней отдельная экспозиция на три зала для действующих силовиков, которые имеют доступ к государственной тайне.

Фото: Александр БОЙКО

Выставка открыта для всех желающих бесплатно до 22 октября 2021 года. Работает с 09.00 до 18.00. Школьников и студентов приглашают посетить на выставке «Интерполитех» тематические дискуссии и семинары, где они узнают о перспективных разработках ведущих российских предприятий.