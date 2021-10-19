Сальма Хайек впервые вывела в свет красавицу-дочку от французского миллиардера

Сальма Хайек на премьере фильма "Вечные". Фото: REUTERS

В Лос-Анджелесе прошла очередная громкая премьера: в кинотеатре Dolby Theatre представили новый фильм «Вечные», снятый по мотивам комиксов Marvel. Главные роли в фантастической ленте исполнили Анджелина Джоли, Джемма Чан, Ричард Мэдден и Сальма Хайек. 55-летняя Сальма появилась на ковровой дорожке вместе с 14-летней дочерью Валентиной, которую она воспитывает в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.

14-летняя Валентина – наследница одной из богатейших семей планеты. Фото: EAST NEWS

На красной дорожке голливудская звезда появилась в черном платье с баской, подчеркнувшем ее талию. Наряд, разумеется, из новой коллекции Gucci – этот модный дом принадлежит семье Пино. Свой образ Сальма дополнила золотыми босоножками и драгоценным колье, сверкавшем в ее глубоком декольте.

На красной дорожке голливудская звезда появилась в черном платье Gucci. Фото: REUTERS

Появление на премьере Валентины стало приятным сюрпризом для поклонников актрисы. В последний раз Хайек выводила дочку в свет еще совсем маленькой. За эти годы Валентина выросла и похорошела, превратившись в эффектную девушку. Супруга актрисы на премьере не было. Сальма с мужем и дочкой живут в Лондоне, и, возможно, дела не позволили бизнесмену прилететь в США, чтобы поддержать жену на ее премьере.

Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек познакомились в 2006 году, в 2007-м Сальма родила от него дочку Валентину. Но через год они расстались. Выяснилось, что в это же время у Пино случился короткий роман с супермоделью Линдой Евангелистой. Манекенщица родила от него сына. В 2009 году Сальма и Франсуа-Анри вновь воссоединились и поженились. Шикарная свадьба прошла в Венеции.

В последний раз Хайек выводила дочку в свет еще совсем маленькой. Фото: EAST NEWS

Путь к счастью не был для актрисы легким: Сальма, которой тогда был 41 год, пережила очень трудную беременность. После рождения дочки врачи несколько месяцев говорили Хайек, что у ее ребенка серьезные ментальные нарушения. К счастью, медики ошиблись, и Валентина выросла умной и здоровой девочкой.

Сальма гордится своими мексиканскими корнями и любит проводить отпуск в родной стране. При этом она не раз признавалась, что на нее часто косо смотрят в высшем обществе, в которое она вошла благодаря мужу – одному из богатейших людей планеты. Семья 59-летнего Пино владеет целой модной империей - в нее входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Общее состояние концерна PPR оценивается в 23 миллиарда долларов, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов. В апреле 2019 года Франсуа-Анри Пино выделил 100 миллионов евро на ремонт пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери

Семья 59-летнего Пино владеет целой модной империей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Многие люди все еще в шоке от того, что я вышла замуж за этого человека, - рассказывала Хайек в одном из интервью. - Некоторые даже запуганы. Но это еще один способ проявления расизма. Они не могут поверить, что мексиканка вошла в их жизни. Им неудобно рядом со мной.

Конечно, в некотором роде Сальма лукавит, ведь она – голливудская звезда, для которой открыты любые двери. И она была богатой и знаменитой задолго до того, как познакомилась с Пино. Выйдя замуж за миллиардера, Хайек может позволить себе вовсе не работать. Тем не менее, она продолжает сниматься. Кроме «Вечных» вскоре зрители увидят еще одну ее новую работу – фильм режиссера Ридли Скотта «Дом Гуччи». К слову, семья Пино купила 40% акций бренда Гуччи в 1995 году – как раз после описываемого в фильме убийства топ-менеджера модного дома Маурицио Гуччи. А затем и полностью получила контроль над модным домом.