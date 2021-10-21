МегаФон запустил сервис «Мобильный ID» в приложении AliExpress Россия

МегаФон запустил сервис «Мобильный ID» на самом популярном маркетплейсе в стране – AliExpress Россия. Теперь его клиентам стало проще оформлять заказы из-за рубежа благодаря функции автоматического заполнения таможенной анкеты.

Свои товары на AliExpress Россия сейчас продают более 350 тысяч продавцов, из них 275 тысяч – иностранные. Чтобы получить посылку из-за границы в пунктах выдачи, покупателю необходимо внести свои данные для таможенного оформления заказа. Сервис «Мобильный ID» максимально упрощает эту задачу. Информацию больше не нужно вносить вручную: сервис предложит клиенту подгрузить все автоматически. Для этого при оформлении заказа нужно указать свой номер телефона и далее следовать инструкциям. Функцией автозаполнения данных могут воспользоваться не только абоненты МегаФона, но и клиенты других операторов мобильной связи.

AliExpress Россия – самый посещаемый маркетплейс в стране. Только за последние 12 месяцев число его активных покупателей выросло до 27,9 млн человек. За девять месяцев 2021 года абоненты МегаФона стали пользоваться AliExpress в четыре раза больше (по сравнению с тем же периодом 2020 года).

- Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40%. Покупатели все чаще выбирают онлайн-шоппинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами, – подчеркивает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина. – «Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия.

Сервис «Мобильный ID» надежно защищает личные данные своих пользователей. Информация передается на маркетплейс с согласия клиента в закодированном формате. Расшифровать его можно только с помощью индивидуального ключа SIM-карты. Такой процесс блокирует мошеннические операции и обеспечивает конфиденциальность данных пользователя.

Сервис «Мобильный ID» работает в ряде собственных проектов оператора, а также в интернет-магазинах и банках. Кроме того, с помощью «Мобильного ID» можно подключиться к сети Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.