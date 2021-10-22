Пострадавшие от пожара жители якутского села Бясь-Кюель получили ключи от новых домов

Минувшее лето для жителей Якутии было тревожным. Небывалая засуха и аномальная жара с температурными рекордами, которых здесь не фиксировали ни разу за всю историю наблюдений, стали причиной самого тяжелого пожароопасного сезона в истории республики. Больше трёх месяцев шла битва с огнём, участниками этого сражения стали местные и федеральные силы — «Авиалесоохрана», МЧС, Минобороны РФ. В республику была стянута мощная авиационная группировка, в том числе – летающие танкеры и самолет-зондировщик «Циклон» для искусственного вызывания осадков.

46 сёл в 16 районах республики удалось отстоять общими усилиями профессиональных огнеборцев, бойцов МЧС и военных, местных жителей и добровольцев. Огню лишь однажды удалось прорваться в населённый пункт: 7 августа верховой пожар из-за сильного ветра перекинулся через минерализованную полосу на хозяйственна хозяйственные постройки в селе Бясь-Кюель Горного района республики.

225 домов, большую часть, удалось защитить, но огонь уничтожил жилой микрорайон Кэскил. Более 30 домов и свыше 50 хозяйственных построек не подлежали восстановлению, сгорел и коровник местного крестьянского хозяйства. Никто из людей не пострадал, жителей села заранее эвакуировали. Но они остались без крова и без имущества.

ГЛАВА ГАРАНТИРОВАЛ

Решением Главы Якутии Айсена Николаева был оперативно создан штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия. Жители села были размещены в пунктах временного размещения в районном центре Бердигестях. В течение считанных часов власти республики развернули систему мер социальной поддержки. Первые выплаты на неотложные нужды пострадавшие получили уже в понедельник, 9 августа. Была организована работа по оценке ущерба, восстановлению утраченных документов, дети отправились во всероссийские и республиканские детские оздоровительные лагеря. И самое главное — Глава Якутии Айсен Николаев гарантировал, что все сгоревшие дома восстановят до начала отопительного сезона.

Через неделю после пожара на расчищенных площадках уже начались инженерно-изыскательские работы и восстановление энерго- и газоснабжения. Параллельно шли обсуждения деталей будущего строительства с жителями села. В результате выбор был сделан в пользу экологичных и тёплых, а кроме того — быстровозводимых домов из МХМ-панелей. Это позволяло значительно сократить сроки строительства, а технология уже прошла апробацию в северных районах Якутии.

В решении вопросов об оказании помощи жителям Бясь-Кюеля огромную роль сыграла поддержка руководства страны. 15 августа на совещании по ликвидации последствий природных пожаров под руководством Президента России были подробно рассмотрены вопросы социальной помощи пострадавшим и приняты решения о мерах поддержки из федерального бюджета. Владимир Путин также поддержал предложение Главы Якутии о возведении в селе многофункционального центра с библиотекой, спортивным и зрительным залами и помещениями для предпринимателей: местами для торговли и бытовых услуг.

На беду людей, лишившихся крова, откликнулись и жители республики. В объединенный добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами люди несли теплые вещи и предметы первой необходимости для погорельцев. Кроме того, для пострадавших от пожара жителей села было собрано около 9 млн рублей.

32 НОВОСЕЛЬЯ

Первые сваи на месте будущих строений, взамен уничтоженных огнём, были забиты 20 августа. А уже 28 сентября ключи от новых благоустроенных домов вручили первым новосёлам. Последние 14 семей въехали в свои дома 18 октября. Вместе с ключами каждой семье переданы сертификаты на сумму 200 тысяч рублей — на обустройство и мебель.

Глава республики Айсен Николаев подчёркивает, что в восстановлении села с первых дней участвовала вся республика: «На помощь сельчанам приезжали волонтёры из Якутии и из-за её пределов. Работал республиканский добровольческий штаб, неравнодушные якутяне оказывали матпомощь погорельцам. Откликнулись наши крупные предприятия».

В общей сложности затраты на восстановление инфраструктуры и выплаты жителям составили свыше 500 миллионов рублей. Около 300 миллионов рублей выделено из республиканского бюджета, 225 миллионов направили на строительство крупнейшие компании-недропользователи — «Алроса» и «Роснефть». В результате возведено 32 жилых дома общей площадью 2780 квадратных метров — 26 индивидуальных и 6 многоквартирных , восстановлен животноводческий комплекс, уличная дорожная сеть с водосточной системой, частное подворье жителей, электро- и газоснабжение.

«Мы не только построили для людей жилье, но сделали его полностью благоустроенным, снабдили всем необходимым. В селе завершены все дорожные работы, к домам проведен высокоскоростной интернет, отстроены новые коровники, включая ферму на 100 голов, — отмечает Глава Якутии. — Бясь-Кюель, без преувеличения, зажил новой жизнью. Самое главное – в сердца людей вернулись покой и уверенность в завтрашнем дне».

Символично, что название восстановленного микрорайона — «Кэскил» — в переводе с якутского означает «будущее», подчёркивает Айсен Николаев. Пусть это будущее будет светлым и счастливым.