Капитан Волконогов срывает большой куш в Египте

«Золотую звезду» Эль Гуны и сопутствующие 50 000 долларов получил финский фильм под названием «Слепой, который не хотел смотреть «Титаник»

Эль Гуна отвечает за новую кинематографическую территорию огромного и таинственного арабского мира, включающего в себя 23 страны и 350 миллионов жителей. Поэтому, несмотря на присутствие фильмов из

Старого света, стран с великой кинематографической традицией главный акцент здесь именно на арабском кино.

Тем не менее «Золотую звезду» Эль Гуны и сопутствующие 50 000 долларов получил финский фильм под названием «Слепой, который не хотел смотреть «Титаник» (The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic), чей главный и единственный герой (все остальные даны в расфокусе) - слепой парень Якко, решивший отправиться навестить свою единственную подругу, умирающую от рака. По пути (такси, поезд - слепому, передвигающемуся на коляске, как здоровому поездка на Марс) он попадает в большую передрягу: плохие люди хотят воспользоваться его положением - отобрать ценные вещи и снять деньги с карточки. Фильм Теему Никки легко упрекнуть в «придуманности» (герой сыплет названиями фильмов, которые он успел или не успел посмотреть, пока ни ослеп), но все обвинения снимает финальный титр о том, что актёр Петри Пойколайнен сам потерял зрение из-за рассеянного склероза. За этот актерский подвиг он был удостоен приза за лучшую мужскую роль.

«Серебряную звезду» присудили “Закату» (Sundown) мексиканца Мишеля Франко, еще одной мрачной картине мексиканской жизни и всеобщего капиталистического разложения. А «Бронзовой звездой» вознаградили российскую картину «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Действие этого мускулистого, отлично написанного и снятого фильма происходит в 1937 году, в период «чисток», когда работники органов, в угаре бесконечных расстрелов и пыток начинают убивать друг друга и самих себя. Но режиссёры не ограничиваются эстетикой кровавой кухонной раковины, их тянет в сторону антиутопии - тем более, что в стране, где они родились, выросли и работают, прошлое имеет обыкновение меняться с будущим местами. Натурализм и магический реализм объединяются в тот особый страшный гротеск, при помощи которого только и можно описать российскую реальность - и вчерашнюю, и сегодняшнюю, и завтрашнюю. Меркулова и Чупов, без сомнения, сняли свой лучший фильм, наконец в полной мере заявив о масштабе своего дарования. Отлично, что, казалось бы, не очень понятная иностранцам картина (такой вывод сделали многие после ее премьерного показа в Венеции), демонстрирует на самом деле абсолютную свою универсальность.

«Серебряную звезду» присудили “Закату»

Главный приз в конкурсе фильмов на экологическую повестку достался «Коста-Браве» (Costa Brava, Lebanon) ливанки Муни Акл. Речь в нем идет о несгибаемой, хотя и раздираемой внутренними противоречиями, семье, состоящей, ясное дело, в основном, из женщин. Когда-то мать и отец семейства бежали от экологических проблем Бейрута в загородный домик в горах, где и пребывали, отказавшись от главных благ цивилизации, в том числе от карьеры и мобильных телефонов. Но цивилизация спешит напомнить о себе в виде мусорной свалки, которую коррумпированное ливанское государство устраивает прямо под окнами семьи бывших активистов, просто выталкивая их снова в удушливый город, к полузабытым корням, к протестному движению.

Главный приз в конкурсе фильмов на экологическую повестку достался «Коста-Браве»

Главных призов в конкурсе документальных фильмов удостоились фильмы, тематически связанные с Россией. «Золотую звезду» в этой категории присудили картине «Жизнь Иванны» (Life of Ivanna) Ренато Боррайо Серрано о молодой представительнице ненецкого народа, вынужденной с пятью детьми перебраться из тундры в город. «Серебряная звезда» отошла швейцарской картине «Остров» (Ostrov - Lost Island) Светланы Родиной и Лорана Ступа, чей главный герой Иван, наследник рыбацкой династии, вынужден заниматься незаконным промыслом икры.

Героиня французского фильма «Игровая площадка» (Playground) Лоры Вандель, маленькая девочка Майя Вандербек получила приз за лучшую женскую роль. Более чем справедливо - персонаж Майи попадает в сложную этическую ситуацию: изо всех сил защищая старшего брата, которого харассят в школе, она по его просьбе скрывает это безобразие от отца, что разрывает ее маленькую душу.

Приз за лучший арабский фильм был присужден ранее выигравшим каннскую «Неделю критики» египетским «Перьям» (Feathers)

Приз за лучший арабский фильм был присужден ранее выигравшим каннскую «Неделю критики» египетским «Перьям» (Feathers) Омара Эль Захайри. Действие этой безжалостной по отношению к зрителям и персонажам сатирической параболы на грани хоррора и за гранью отвращения, разворачиваются в самых грязных сортирах и кухнях Египта, в его самых беднейших и страшных местах, безусловно, обладающих большой кинематографической выразительностью. По сюжету во время детского праздника бессмысленный и токсичный «глава семьи» превращен заезжим магом в курицу. Волшебник оказался недоучкой и не смог обратно расколдовать курицу в альфа-самца. Как результат, забитой и бессловесной его жене пришлось жить с курицей, за короткое время окончательно превратившей их и без того антисанитарное жилище в полный помета курятник, и впервые думать о том, как самостоятельно прокормить себя и детей. Лишь постепенно в ее седую немытую голову приходит спасительная мысль о том, что жизнь без идиота и без курицы все же имеет свои преимущества.