«Все готово, да еще и женщина-кандидат»: ЦИК России оценил подготовку Узбекистана к выборам

В здании Центральной избирательной комиссии Узбекистана накануне выборов проходят рабочие встречи. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Уже завтра, 24 октября 2021, одна из самых густонаселенных стран Средней Азии будет выбирать президента. Многочисленные международные наблюдатели, в том числе и от нашей страны, прибыли и уже приступили к работе – к наблюдению. И, оказывается, многое ЦИК Узбекистана, перенял у нашего, отечественного Центризберкома.

Подробности узнала наш корреспондент Дина Карпицкая.

Сегодня в субботу 23 октября в Ташкенте состоялась встреча членов Центризберкома РФ и Узбекистана. В новеньком, только что отремонтированном здании, узбекская сторона принимала представителей международной наблюдательной мисси от России – Антона Лопатина (член ЦИК РФ, на узбекских выборах наблюдатель от СНГ) и Эльмиру Хаймурзину (член ЦИК РФ, здесь в Ташкенте от ШОС).

Не с пустыми руками приехали представители России: в подарок они привезли памятную статуэтку, на которой изображено здание нашего ЦИКа в Москве.

- Это вам для уюта к новоселью, - пояснила Эльмира Хаймурзина. – Элла Памфилова так же просила вам передать самые наилучшие пожелания.

Оказывается, наши наблюдатели прибыли в Узбекистан еще в четверг. И уже успели побывать в Бухарском районе Республики и оценить «просторные участки, где прекрасно продумана и логистика и все антиковидные меры», как они сами описали увиденное. И вообще:

- Уровень подготовки к выборам очень высокий, - уверенно заявил Антон Лопатин. – Широко используются современные технологии. В частности система, которая не допустит повторных голосований одними теми же гражданами. Так же компьютерная система позволит вносить неучтенных в списках избирателей. Мы оценили и ваше мобильное приложение, разработанное специально к выборам. С его помощью очень просто и удобно избиратели могут узнавать и адрес своего избирательного участка, и вообще получить всю информацию о выборах.

- А я много спрашивала про настроение, - сообщила Хаймурзина. - У всех сотрудников избирательных комиссий оно очень хорошее. Кстати, впервые, кажется, у вас есть женщина-кандидат? Это очень интересно.

- В истории выборов нашей страны уже бывали женщины-кандидаты, - сказала член ЦИКа Узбекистана Казиханова Орзигуль. – У нас женщин и на выборах работает много, из 21 председателей районных избирательных комиссии семь возглавляют женщины.

- Между нашими ЦИКами давние отношения, - подчеркнул Лопатин. – Они существуют с 2006 года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве. С той поры узбекская сторона наблюдает за ходом наших выборов, а мы за их. Мало того, председатель ЦИК Узбекистана был у нас на сентябрьских выборах, перенимал опыт.

И кое-что перенял. В том числе организацию антиковидных мер и отдельные цифровые технологии.

- Больше спасибо России за то, что позволила тысячам наших граждан реализовать свое конституционное право и проголосовать, - поблагодарил заместитель председателя ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров.

Речь о трудовых мигрантах и других узбеках, которые живут и работают в России. Всего избирателей, находящихся не на Родине, Узбекистан насчитал порядка 300 000 человек. И, как выяснилось, 120 000 из них уже сделали свой выбор.

- Да, граждане Узбекистана, проживающие у нас в стране, имели возможность проголосовать досрочно с 14-го по 20-го октября, - подтвердили Лопатин и Хаймурзина. – Для этого нами совместно с Посольством Узбекистана была проделана большая. Участки для голосования были организованы в 48 регионах РФ. Завтра же избирательный участки будет открыты на территории посольства Узбекистана в Москве и в шести консульствах вашей страны на территории РФ.

Выборы в Узбекистане в цифрах:

- 1672 местных и иностранных журналистов работают на освещении выборов в Республике.

- 10 761 избирательный участков организовано на территории Республики Узбекистан и в их работе задействованы 89 000 человек.

- 12 000 000 медицинских масок выделено для выборов.

- 35 000 000 человек – население Узбекистана по данным на 2021 год,