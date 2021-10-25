Эмоциональное выгорание: Можно ли самостоятельно справиться с состоянием «нет никаких сил работать»

Если на работе задействованы негативные эмоции и случаются стрессовые ситуации, то происходит эмоциональное выгорание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Термин «эмоциональное выгорание» появился в 70-х годах прошлого века, - рассказывает психолог Светлана Коланькова. - И в первую очередь он относился именно к выгоранию на работе. Психологи апеллировали к тому, что если на работе очень сильно задействованы негативные эмоции и случаются стрессовые ситуации, то происходит оно — эмоциональное выгорание. И в какой-то конкретный момент человек приходит состояние «я больше не могу...».

Три этапа горения

За 50 лет изменилось многое, но не это: если вам сейчас приходится выдерживать массу негатива и чувства бывают чаще отрицательные, чем положительные, то у вас, возможно случилось эмоциональное выгорание.

Основные симптомы эмоционального выгорания такие (поэтапно):

1. Эмоциональное истощение: «Я не могу и не хочу больше ничего чувствовать».

Это касается не только отрицательных, но и положительных эмоций. Нет сил ни на радость, ни на злость.

2. Деперсонализация: «Господи, кто я? Это я специалист?»

Ощущение собственного ничтожества. Нежелание браться за трудные задачи, которые раньше бодрили, бросали вызов.

3. Самоуничижение: «Да чего ты достиг, ты пустое место!»

Все, чем раньше гордился, кажется ничтожным. Все достижения — тлен, все похвалы — ерунда. Это было тогда, а сейчас ты ноль.

Два разных, но похожих кострища

Выгорание бывает двух видов:

1. Социальное.

Когда человек по работе очень много общается с людьми, сталкивается с их эмоциями (чаще всего отрицательными), болью, трудностями. Это социальные работники, врачи, операторы «горячих линий». А также учителя, воспитатели, психологи, военные корреспонденты и так далее.

2. Внутреннее.

Этот тип свойственен всем профессиям. Потому что базируется на внутренней неуверенности в себе. Или человек сам по себе перфекционист и ждет большего от себя, или от него этого требуют родные, или ему на это намекает начальство. Основной посыл: «Мои (или чужие) ожидания совсем не совпадают с тем, чем я живу, кто я и что делаю». Так создается воронка негативных эмоций.

Каким бы ни было выгорание, но выработка негативных эмоций — это всегда не только психологическая, но и физиологическая составляющая. Эмоции — это огромный комплекс процессов. И в нем во многом задействовано наше тело: все зажимы, прострелы, боли и даже усталость это признаки эмоционального выгорания.

Как отличить выгорание от депрессии

Итак, самые четкие признаки эмоционального выгорания:

* я больше ничего не хочу,

* я не могу чувствовать так же, как и раньше, а чаще всего, вообще ничего не чувствую,

* устал, истощен (раньше «соберись, тряпка» работало, а сейчас не помогает),

* за все это виню себя.

Многие подобное состояние называют депрессией. Но это не совсем верно.

- Медицинская классификация болезней относит эмоциональное выгорание к состоянию переутомления, а вот депрессия входит уже в список расстройств психики, - объясняет Светлана Коланькова. - Где же тут грань? Она, безусловно, очень тонкая. Но если в случае эмоционального выгорания порой достаточно смены обстановки, отдыха и хорошего сна, то с депрессией эти, на первый взгляд, эффективные методы не работают.

Безусловно длительное эмоциональное выгорание, если его не «потушить» вовремя, может привести к депрессии. Тема депрессии очень обширная, у каждого человека она может проявляться по-разному. Если говорить простыми словами, чаще всего депрессия — это то, что наступает после последней точки отчаянья: когда окончательно непреодолимой становится пропасть между тем, что я хочу и тем, что могу. Вернее, зачастую совсем не могу. И чтобы не чувствовать боль от этого разрыва между желаниями и возможностями, наша психика уводит нас в депрессию, как будто в черную комнату, где окончательно затухают эмоции и желания.

Итак признаки депрессия:

* длительная апатия - совсем ничего не хочу и не могу;

* расстройство сна (бессонница, сложное засыпание) и/или аппетита (чаще его отсутствие, реже - обжорство);

* заторможенность мышления, сложность с сосредоточенностью, нарушение когнитивных функций (например, слабеет память);

* отсутствие положительных эмоций, невозможность получить удовольствие от самых любимых вещей;

* суицидальные мысли;

* при длительном течение - нарушение двигательных функций (потеря ориентации в пространстве).

Все эти клинические проявления невозможно вылечить сменой обстановки. Человек в депрессии нуждается в медикаментозной терапии и помощи психиатра и клинического психолога.

Чем лечить эмоциональное выгорание

Есть несколько вещей, которые способны победить эмоциональное выгорание.

1. Любовь к себе

Первое, что должен сделать эмоционально выгоревший человек — вспомнить о себе. О том, что радовало, впечатляло, вдохновляло. Вспомнить и попытаться вернуть эти ощущения. Перестать думать только о других и порадовать себя любимым занятием, покупкой или даже едой. То есть чем-то интересным, вкусным, желанным.

2. Приключение.

Пусть даже это приключение будет в ближайшем парке: на пледе с термосом и горячим чаем. На самом деле даже пара часов ничегонеделанья могут привести мысли в порядок.

Но лучше, конечно, чтобы это приключение было подальше от дома и еще дальше от рода деятельности: например, свидание вслепую (для одиноких людей). Или полет в аэротрубе, прыжок с парашютом. То, что встряхнет привычный мир.

3. Путешествие.

А это лучшее лекарство при эмоциональном выгорании — тут и смена обстановки, и ничегонеделанье, и новые эмоции. Даже путешествие в другой незнакомый город на пару дней — уже отличная альтернатива тоске и самоедству.

КСТАТИ

Если вы не можете определиться с тем, что вам хочется, заведите блокнот или тетрадь и записывайте в течение дня свои мысли — чего бы вам хотелось. Или о чем на минуту загрустили, задумались «а вот хорошо, если бы...». Часто то, что могло бы нас порадовать, находится совсем рядом, но мы за рутиной этого не замечаем. Мысли, изложенные на бумаге, могут нас сориентировать в потоке своих эмоций.