«Зелёные» инвестиции принесут прибыль и защитят экологию

"Зеленые облигации" помогут сделать воздух большого мегаполиса чище. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наверняка, многие задумываются о том, как приумножить свои сбережения. Одни открывают счет в банке, другие - скупают валюту или драгметаллы. Но есть еще один способ - вложиться в «зеленые» облигации Москвы. Польза двойная - и для себя, и для окружающей среды. Ведь это особый вид долговых ценных бумаг, которые выпускаются для привлечения инвестиций в экологические проекты. Купить подобные облигации могут как обычные жители, так и юридические лица.

КОМФОРТНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

Первый выпуск «зеленых» облигаций Москвы разместили на Московской бирже в мае этого года. Инвесторам городские власти предложили ценные бумаги сроком обращения семь лет и ставкой купона 7,38% годовых. При этом общий объем заявок на покупку в 2,3 раза превысил объем предложения.

Эксперты отмечают, что выпуск соответствует Принципам «зеленых» облигаций 2018 (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) на основании независимой экспертизы, проведенной рейтинговым агентством «Эксперт РА», и Методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации, разработанным ВЭБ.РФ.

Как рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы, в этом году столица впервые выпустила зеленые облигации почти на миллиард долларов. Вырученные от размещения «зелёных» облигаций суммы правительство Москвы потратит на финансирование и городских экологических проектов - на закупку электрического общественного транспорта (электробусов) и строительство новых станций метро. Благодаря этому снизятся выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта.

«Москва своими действиями демонстрирует приверженность общемировым целям устойчивого развития, - сказал Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - Один из показателей уровня амбиций города и уровня устойчивости его развития – это координация модернизации городской инфраструктуры многомилионного города, включающая энергетическую и транспортные сферы, а также управление городскими территориями».

На деньги, вырученные от облигаций, закупят электробусы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

«Зеленые» облигации Москвы обеспечат два крупнейших инфраструктурных экопроекта. Первый - наземный электротранспорт. По улицам города сегодня курсируют уже 800 электробусов. А к 2025 году Москва планирует полностью отказаться от автобусов с двигателями внутреннего сгорания на городских маршрутах. Уже в этом году 400 новых электробусов дадут сокращение порядка 100 тонн выбросов загрязняющих веществ и более 24 тысяч тонн парниковых газов.

Москва закупает электробусы по контрактам жизненного цикла с 2018 года. За это время город подписал семь таких контрактов на общую сумму 60,6 миллиардов рублей, предусматривающих поставку и обслуживание тысячи электробусов. В 2021 году закупка электробусов проводится на деньги, полученные за счет выпуска зеленых облигаций, которые Москва разместила весной этого года. С победителями двух конкурсов в этом году город подписал контракты на поставку и сервис 400 машин сроком на 15 лет. Совокупная цена договоров превышает 24 миллиардов рублей.

Второй проект - развитие метро. В планах - строительство 43 километров новой Большой кольцевой линии (БКЛ). Эксперты считают, что на метро пересядут порядка 10 тысяч автомобилистов. Ожидаемый эффект - еще минус 885 тонн выбросов в год по загрязняющим веществам и более 20 тысячи тонн в год по парниковым газам.

По данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, долгое время выпуск «зеленых» облигаций сдерживало отсутствие понятных критериев «зеленого» проекта и систем сертификации. Однако уже в ближайшее время в России появится разработанный Минэкономразвития совместно с Минприроды и ВЭБ.РФ пакет документов, включающий в том числе таксономию «зеленых» и «адаптационных» проектов.

Благодаря "зеленым" облигациям появятся новые станции московского метро. Фото: Павел КЛОКОВ

ЦЕННЫЕ ЭКОБУМАГИ ИДУТ В НАРОД

В начале сентября 2021 года в правительстве Москвы сообщили о планах выпустить «зеленые» облигации для физлиц. Объем выпуска зелёных облигаций для физлиц предварительно может составить до 5 миллиардов рублей. Срок их обращения – два года. Среди обычных жителей заметно растет спрос на «зеленые» облигации. Объем заявок от горожан составил более 700 миллионов рублей. При том, что лишь несколько брокеров обеспечили возможность покупки облигаций в приложениях.

«До конца года в планах выпустить дополнительную эмиссию на 5 млрд рублей для физических лиц со сроком обращения 2 года, – подчеркнул Антон Кульбачевский.

Как ранее отметил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, этот особый вид «зеленых» облигаций выпускается для вовлечения населения в приоритетные проекты развития территорий и для повышения финансовой грамотности, воспитания культуры сбережений, социальной ответственности.

По его словам, главная особенность облигаций для жителей – то, что они не обращаются на бирже и могут быть проданы обратно эмитенту по той же цене, по которой были куплены. То есть, инвестор не несет риск потерь из-за изменения рыночной стоимости ценной бумаги, когда, например, человек покупает облигацию за 1000 рублей, а продать на бирже ее можно только за 980 рублей.

ЦИФРЫ

Концепция «зелёных» облигаций Москвы позволяет профинансировать:

- закупку порядка 400 электробусов в 2021 году;

- строительство 18 станций и 43,8 километра линий;

- реконструкцию 3 станций и 4 километров линий БКЛ.

Замена 400 дизельных автобусов на электробусы приведет к снижению выбросов углекислого газа более чем на 24 тысячи тонн в год. А запуск новых станций и линий метро – еще примерно на 21 тысячу тонн в год за счет снижения использования личного автотранспорта.

В последующие годы Москва будет ежегодно публиковать отчёты по «зелёным» облигациям.