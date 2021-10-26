«Пятёрочка», бренд ZEWA и FSC поддержат лесовосстановление в России

Предприятия из Ленинградской, Архангельской, Брянской и Томской областей получат дополнительную поддержку для реализации своих проектов по восполнению леса.

Компании ООО «Верхнетоемский леспромхоз» (Архангельская область), ООО «ДОЦ» (Брянская область), ООО «Крона-Восток» (Ленинградская область), ООО «Крона» (Архангельская область) и ООО «Хенда-Сибирь» (Томская область) получат на реализацию проектов по уходу за посадками площадным способом, а ООО «Мется Форест Подпорожье» (Ленинградская область) - на проект по новым методам подготовки почвы и посадки. Все победители получают финансирование в размере 50% на реализацию представленных проектов. Благодаря поддержке «Пятёрочки», бренда Zewa и FSC, качественная посадка и уход за лесом будут проведены на площади более 350 гектаров. В этих проектах основной акцент стоит не на посадке саженцев, а на последующем эффективном уходе за подрастающим лесом. Такие лесохозяйственные мероприятия пока не очень распространены в России, поскольку требуют дополнительных затрат и не являются обязательными для лесных компаний, в отличие от посадки саженцев. Но при этом они являются ключевыми для реального лесовосстановления в стране.

Всего на конкурс было представлено 14 проектов от лесопользователей и лесных профильных учебных заведений из Приморского края, Архангельской, Брянской, Вологодской Иркутской, Ленинградской, Тверской, Томской областей и Республики Марий Эл. Эксперты FSC России и приглашенные специалисты в области посадки, ухода за лесом, а также интенсивного лесного хозяйства выбрали из всех 6 самых проработанных заявок и представляющих наиболее нуждающиеся в поддержке регионы. Они получат дополнительное финансирование на реализацию предложенных мероприятий по результатам конкурса «Восстановление лесов на “пять”» в рамках совместной акции «Пятёрочки», бренда Zewa международной FMCG-компании Essity и Лесного попечительского совета, FSC России .

Директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев отметил: «Забота об экологии и содействие ответственному потреблению – важное направление нашей работы. Мы понимаем, что наибольший вклад мы можем внести, прилагая совместные усилия, поэтому отрадно, что вместе с брендом Zewa, нашими гостями и при поддержке Лесного попечительского совета, FSC России, нам удалось реализовать такой важный проект. Мы не только помогаем восстановить лес, но и стимулируем развитие предприятий малого и среднего бизнеса. Надеюсь, что наша инициатива даст импульс компаниям лесного сектора более активно внедрять новые практики, которые приведут к более эффективному лесовосстановлению в России».

Директор FSC России Николай Шматков отмечает: «Поддержка таких долгосрочных, нацеленных на дальнюю перспективу проектов по качественному восстановлению лесов со стороны Essity и «Пятёрочки» говорит о большой заинтересованности этих компаний в устойчивом развитии и о высоком уровне ответственности. FSC — это больше, чем сертификация. Мы считаем нашей важнейшей задачей распространение передового опыта ведения лесного хозяйства и благодарны за вклад неравнодушных покупателей и ответственных компаний, которые помогают лесным предприятиям быстрее совершить переход на более результативное восстановление лесов. Благодаря этой помощи качественное воспроизводство лесов будет обеспечено на нескольких сотнях гектаров, а, главное, лесозаготовительные компании получат мощный стимул для перехода на передовые практики восстановления лесов, начнут применять площадной уход в молодых насаждениях, который сделает наши леса лучше».

Кроме того, в рамках прошедшей акции гости «Пятёрочки» проходили на специальном сайте онлайн-викторину об ответственном потреблении и экомаркировках, а за правильные ответы получали скидочные купоны на продукцию Zewa. Часть средств с продаж каждой упаковки в период акции была направлена в FSC России — на поддержку проектов по грамотному лесовосстановлению и уходу за лесами, которые отбирались на конкурсной основе.

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(1) В России представлена как ООО «Эссити»