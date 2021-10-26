США накрыла еще одна эпидемия

Медики обеспокоены Фото: REUTERS

Америку накрыла еще одна смертельная эпидемия: рекордных отметок по количеству смертей, связанных с передозировкой фентанилом, «добились» практически все штаты.

Медики обеспокоены тем, что на фоне коронавирусной пандемии, когда все силы брошены на борьбу с COVID-19, на решение проблемы с бесконтрольным распространением фентанила нет ни сил, ни ресурсов.

Фентанил – препарат, являющийся синтетическим аналогом героина и вызывающий привыкание. Врачи прописывают его при сильных болях неясной этиологии.

Начало периода роста популярности фентанила пришлось на 2014 год, когда этот, обеспечивающий ощущение эйфории препарат стал с рекордной скоростью распространяться на черном рынке. Лекарство стали активно подделывать: только за август и сентябрь 2021 года сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США изъяли 1,8 миллиона поддельных таблеток и арестовали более 800 подозреваемых в нелегальной торговле этим наркотиком.

Основные мощности по производству фентанила находятся в Китае. Препарат производят, в основном, в портовых городах Поднебесной, во вполне легально работающих химических лабораториях. Из КНР морским путем «лекарство» отправляется по всему миру. Главными его покупателями являются мексиканские наркокартели, приобретающие фентанил буквально за копейки и распространяющие затем запрещенное вещество по всему миру, попутно увеличивая его стоимость в 10 и более раз.

Внешне таблетки фентанила ничем не отличаются от тех, которые отпускаются в аптеках по рецепту врача. Сейчас смертельно опасный для жизни людей товар сравнительно легко приобрести не только в США, но и в Канаде, Эстонии и других европейских странах.

По данным ФБР США, распространение фентанила в качестве замены героина или в смеси с последним приводит к резкому повышению смертности наркоманов от передозировки. Это в определенной степени напугало наркоторговцев, многие из которых стали отказываться от распространения фентанила, ведь большое количество смертей уменьшает количество потребителей наркотика, а также привлекает повышенное внимание правоохранительных органов.

Но, даже несмотря на высокий риск передозировки, фентанил пользуется большим спросом у наркозависимых из-за его относительной дешевизны.

Но корни опиоидного кризиса в США не связаны с наркомафией: фентанил и другие наркосодержащие препараты врачи без особых показаний выписывают практически всем своим пациентам, жалующимся на разного рода боли.