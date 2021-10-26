В России разработают профстандарты для мусорщиков

Фото: пресс-служба РЭО

Зачем это нужно, в каком состоянии кадровый потенциал отрасли и обязательны ли стандарты — в нашем материале.

Зачем нужны профессиональные стандарты? В частности — отрасли обращения с ТКО

Профстандарт — это характеристика квалификации, которая необходима для профессиональной деятельности и выполнения работниками определенных трудовых функций. С другой стороны профстандарт — это многофункциональный документ.

Во-первых, утвержденные Минтрудом РФ профстандарты отрасли обращения с ТКО лягут в основу федеральных государственных образовательных стандартов и программ. В том числе — программ повышения квалификации сотрудников отрасли.

Во-вторых, профстандарты просто необходимы для управления персоналом и формирования кадровой политики.

В-третьих, профстандарт нужен для независимой оценки квалификации сотрудников. Кстати, он же может стать причиной отказа при приеме неподходящего сотрудника на работу. Достаточно будет сослаться на недостаток квалификации, описанной в стандарте.

И, наконец, в-четвертых, профессии, связанные с отходами, уже давно перестали ассоциироваться с чем-то грязным. Напротив, все они относятся к «зеленой» экономике, а значит, стандарты для таких профессий помогут российским компаниям приблизиться к мировым ESG-стандартам — ключевым параметрам, по которым определяют экологичность бизнеса.

Таким образом, разработка профстандартов в отрасли поможет сформировать и повысить кадровый потенциал сферы обращения с отходами.

Сколько сейчас в России профстандартов?

На данный момент в нашей стране насчитывается 1427 стандартов. Но появляются новые профессии, а с ними и необходимость описать их. Всегда можно проявить инициативу для разработки того или иного профстандарта, если у работодателя возникла такая необходимость.

Какой сейчас кадровый потенциал отрасли обращения с ТКО?

В совещании РЭО приняли участие представители Минтруда, Минприроды, отраслевых предприятий, ведущих вузов страны, региональные операторы, профильные общественные организации и другие эксперты. Все вместе они обсудили кадровые аспекты отрасли по обращению с отходами в России, а также развитие кадрового потенциала.

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, чтобы к 2030 году достичь целей, которые поставил Президент РФ в отношении 100% сортировки и снижения вдвое захоронений, отрасли нужно не только инвестиционные проекты, но и высококвалифицированные кадры. Между тем, глава ППК РЭО отметил, что на сегодняшний день с кадрами огромные проблемы. В связи с этим работа над кадровым потенциалом в компании сегодня выступила на передний план.

— Ранее РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Туда вошли 15 вузов, отраслевых компаний и представителей бизнеса: от МГУ и Плехановки до Эколайна и Русала. Но мы планируем работать не только над подготовкой новых кадров, но и повышать квалификацию тех, кто уже в отрасли, — отметил Денис Буцаев.

Также он добавил, что разработка профстандартов — важнейший шаг для повышения квалификации работников отрасли. Так, стандарты помогут избежать неквалифицированных сотрудников, оказавшихся в отрасли «случайно».

— На самом деле дефицит кадров на рынке труда в нашей отрасли очень ощущается. Я бы даже сказала, что профессиональных кадров в нашей отрасли нет. И это понятно — она же только создается, — подчеркнула исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», председатель межрегионального профессионального союза работников отрасли обращения с отходами производства Альбина Дударева.

По словам Альбины Дударевой, если кадровый потенциал в таком блоке отрасли, как региональные операторы, есть хотя бы в каком-то виде, то в блоке утилизации таких высококвалифицированных специалистов, которые имели бы полное представление, например, о системе расширенной ответственности производителей, нет совсем.

— Поэтому сейчас мы начинаем закрывать этот дефицит кадров. С ППК РЭО мы планируем создать своего рода кадровое агентство, которое дало бы тот кадровый задел, который нам просто необходим, — заключила Альбина Дударева.

Обязательны ли профессиональные стандарты?

Нет. Обязательность применения профессиональных стандартов устанавливается для случаев, которые определены Трудовым кодексом Российской Федерации в статьях 57 и 195.3. Это подтверждает письмо Минтруда от 4 апреля 2016 года о вопросах применения профстандартов. Так, профстандарты делятся на обязательные и носящие рекомендательный характер.

Между тем, в той же статье 195.3 указано, что профстандарты применяются работодателями как основа для определения требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых ими трудовых функций. «Применяются», а не «могут применяться». Таким образом, работодателям так или иначе все же необходимо применять профстандарты. Просто в одном случае — обязательно, а в другом — как источник для определения требований к квалификации работников.

Какие виды профессиональной деятельности предложил РЭО для разработки на них профстандартов?

На совещании РЭО представил перечень из более чем 30 профессий, относящихся к сфере обращения с отходами, для которых нужно разработать профстандарты. Кроме того, эксперты определили наименования этих профессиональных стандартов. Профессии охватили всю отрасль обращения с ТКО: раздельный сбор, сортировку, логистику, переработку, обезвреживание, захоронение отходов. Также были представлены профессии в области экологии, развития технологий и IT.

Причем в перечне речь идет не только о техническом, но и об административном персонале. В качестве примеров профессий, для которых нужны профстандарты, можно привести заготовителя вторичных материальных ресурсов, диспетчера в сфере обращения с ТКО, производственного аналитика, техника-лаборанта полигона ТКО и других.

Этот список, включающий более 30 видов профессиональной деятельности, будет передан в Минтруд РФ, где будут разрабатывать и утверждать профстандарты. Готовые и согласованные профстандарты отрасли обращения с ТКО станут фундаментом для создания образовательных программ различных уровней.

А вы считаете отрасль ТКО перспективной? Хотели бы освоить профессию в этой сфере?