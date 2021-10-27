"Прочитав Достоевского, я мечтал спасти проститутку": Британский писатель Джулиан Барнс выступил на "Ясной поляне"

Крупнейшая литературная премия "Ясная поляна" наградила лучших отечественных и зарубежных писателей. Фото: предоставлено пресс-службой премии "Ясная поляна" и компанией Samsung

Тютелька в тютельку до старта нового локдауна успела наградить победителей премия "Ясная поляна". Награждение происходило в Большом театре при столах, ломящихся от яств и фруктов не по сезону. Премия слывет самой хлебосольной и самой щедрой на награду. Победитель получает три миллиона рублей, а шорт-листеры делят между собой миллион.

Правда, в этом году шорт-листеры были грустны, потому что их оказалось не пять, как в прошлые годы, а целых семь. А это значило, что денежная составляющая будет нашинкована мельче, чем обычно.

- Что объединяет этих семерых авторов? Ничего! - прокомментировал книги претендентов на победу член жюри Павел Басинский. И был прав.

Накануне мероприятия страсти кипели. Все были на двести процентов уверены, что поляна достанется "Саду" Марины Степновой. Очередной бестселлер "редакции Елены Шубиной", по меткому выражению редактора, стал нашим ответом "Аббатству Даунтон": семейная сага о семье князей Барятинских, в которой вспыхивают узнаваемые персонажи вроде Алескандра Ульянова, брата Владимира нашего Ильича.

Тем не менее первую награду Степнова не получила. Ей достались приз зрительских симпатий, поездка в Южную Корею и более сорока процентов голосов, отданных за роман. Основной преследователь, Дмитрий Лиханов с романом "Звезда и Крест", посвященным популярной нынче теме Афганистана, отстал ненамного. Остальные же участники гонки не набрали и по одному проценту голосов.

Победителем и обладателем трех миллионов рублей стал Герман Садулаев с книгой "Готские письма".

Книгу ругали за публицистичность и подозревали, что под личинами готов и гуннов Герман вывел русских и чеченцев. Однако на защиту встал писатель Леонид Юзефович, сам претендовавший на "Поляну":

"Если "Готские письма" Германа Садулаева - публицистика, то я - испанский летчик, сбитый воланчиком", - сказал как отрезал Юзефович и объяснил непонятливым в кулуарах, что в книге говорится о реальных готах и гуннах, "однако получается, что автор создает зеркало, в котором мы видим самих себя".

Все годы существования награды самым ярким проповедником литературы был член жюри "Ясной поляны" Валентин Курбатов. Седенький, похожий на кюре, он первым прочитывал всю литературу длинного списка, а когда рассказывал о понравившихся книгах - то время останавливалось. Невозможно было рыться в телефоне, спать, скучать, смотреть на часы. Хотелось запоминать, цитировать, записывать и немедленно прочесть то, что советует Валентин Яковлевич.

В марте этого года Курбатова не стало, а вместе с ним - некому стало рассказывать с таким жаром и трепетом о прочитанном.

В отсутствие Валентина Курбатова самым ярким выступающим стал британский писатель Джулиан Барнс, победивший с романом "Нечего бояться" в номинации "Иностранная литература".

Как выяснилось, писатель имеет весьма неприблизительное представление о нашем литпроцессе, изучал русский язык в школе и мечтал "спасти какую-нибудь проститутку", начитавшись Достоевского.

Барнс не смог прибыть лично и вещал онлайн, однако, как признался во время выступления, бывал в нашей стране дважды.

Впервые - еще молодым человеком, когда, взяв фургон вместе с друзьями, соврал родителям, что едет в Шотландию.

Одно из ярких воспоминаний той поездки доставил визит в ГУМ.

- Я купил там 25 пластинок с музыкой Шостаковича, Рахманинова и Прокофьева за совсем небольшие деньги, - ностальгировал Барнс.

Следующий визит в нашу страну состоялся лишь спустя полвека и за это время у нас "многое изменилось". В частности, Шостаковича в ГУМе уже нельзя было купить.

Барнс признался, что сейчас читает переведенного на английский Паустовского, затем поблагодарил коллег, издателей, спонсоров премии - компанию Samsung, но забыл упомянуть переводчиков - замечательных и остроумных Дмитрия Симановского и Сергея Полотовского.

- Наверное, уважаемый автор думал, что книга перевелась сама собой, - пошутили Дмитрий и Сергей и, похоже не обиделись. По их словам, им было более чем приятно перевести книгу десять лет назад, а сейчас получить премию, которая окупила все затраты.

Помимо выступления Барнса и прекрасных столов, нельзя не отметить великолепное малахитовое платье ведущей Феклы Толстой и ряд позитивных ноу-хау. Самое важное из них - Школа литературной критики, которую яснополянцы учредили в Переделкино. Участники школы отрецензировали всех резидентов "длинного списка". Лучше всех с задачей справились Евгения Лисицына и Иван Родионов, за что были награждены памятными часами и пакетом с секретом.