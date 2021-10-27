Путин рассказал, когда начнется закачка газа в европейские хранилища

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Вечером в среду Владимир Путин провел совещание по освоению ресурсов на Ямале. Но начал президент с обсуждения ситуации в Европе.

- Она остается крайне нестабильной, прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа, где цены спотовых контрактов по-прежнему превышают 1000 долларов за 1000 кубометров, а уровень запасов газа в европейских хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет, - рассказал российский глава.

Путин напомнил, из-за чего взлетели цены.

- Причины – снижение собственной добычи газа в Европе, сокращение поставок СПГ, прежде всего из США. Они сняли с европейского рынка существенный объем, кстати, «Газпром» его восполнил и даже поставил больше, чем американцы сняли. При этом спрос на газ вырос и из-за падения выработки энергии от возобновляемых источников и закрытия объектов традиционной генерации. Очевидно, что все это - причина возникшего дисбаланса, - заметил президент.

Глава Газпрома Алексей Миллер рассказал Путину, что 8 ноября полностью закончится заполнение российских газовых хранилищ к зиме.

В ответ Путин уточнил, есть ли у Газпрома собственные хранилища в Европе. Миллер подтвердил, что имеются на территории Австрии и Германии. Но газа там практически нет.

- Я вас прошу с 8 ноября начать плановую работу по закачке газа в ваши европейские хранилища. Это даст возможность надежно выполнять ваши обязательства перед партнерами по снабжению газом в зимний период. И создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке в целом, - поручил Путин.