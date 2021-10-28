Что и как выпивали главы СССР: Сталин с Хрущевым дегустировали напитки из Коктебеля, а Ленин был поклонником немецкого светлого

Фрагмент картины «За Великий Русский Народ» М.И. Хмелько.

Писатель Виталий Врублевский в своих книгах описывал застолья номенклатуры. Выпивали все, а к трезвенникам было настороженное отношение. Но пить надо умеючи: с утра быть свежим и как ни в чем не бывало продолжать партработу. Ну а если прихватит здоровье, или повел себя некрасиво в хмельном угаре — значит не место тебе на высокой должности. Будь добр сложить полномочия. Для чего это делалось? Все предельно просто: так партийные менеджеры делятся на своих и чужих. Те, что участвуют в неформальном сообществе, становятся приближенными.

Свои любимые напитки с градусом были у всех советских лидеров. В мемуарах современников неоднократно встречаются упоминания широких партийных застолий ЦК. На таких посиделках решались важные политические и кадровые вопросы. Рассказываем, какими напитками дополняли досуг лидеры прошлого.

Иосиф Сталин

Отец народов будучи рожденным в Грузии, нередко отдавал предпочтение винам этой страны. Но настоящую слабость, как говорят историки, питал к благородному напитку — коньяку. Им он неоднократно потчевал британского премьера Уинстона Черчилля. Застолье превращалось в своеобразный поединок — кто кого.

Надо сказать, что уважение к коньяку Сталин привил британцу до такой степени, что тот заказывал на туманный Альбион советский напиток. Одна из встреч лидеров случилась под занавес войны на Ялтинской конференции. Есть версия, что на званых обедах на столе стоял коньяк из Коктебеля. Этот регион с царских времен славится своим необычайным виноградом — спасибо почве, богатой вулканическими минералами. А из белого винограда, как известно, делают вино, которое затем перегоняют на коньячный дистиллят.

Коктебельские мастера купажа по сей день знают секрет богатого вкуса напитка. Бочки из столетнего кавказского дуба, отборное сырье и профессиональное мастерство. Помните «Семнадцать мгновений весны»? Когда Мюллер в исполнении Броневого произносит: «Не считайте себя фигурой, равной Черчиллю. Только о нём я знаю, что он любит русский коньяк больше всех остальных». Понятно, о каком именно специалитете идет речь.

Автор фото: Андрей Абрамов

Никита Хрущев

Этот секретарь ЦК, имевший имидж парня из народа, мог замахнуть горилку или самогона перед выступлением на митинге. Закусывал салом и огурцом. В своих мемуарах писал, что устал от приглашений Сталина на обеды, которые длились до глубокой ночи.

При этом достигнув пика карьеры, на внутренних посиделках партийных бонз, Хрущев сам отдавал предпочтение коньяку. При нем в Коктебеле открылось новое производство. Для чего это было сделано? Тогда руководство страны Советов уже справилось с задачей обеспечить пролетария отечественным шампанским. Была новая установка от Хрущева: если в Европе самым престижным напитком считается коньяк, то и советский рабочий должен поставить на стол альтернативу, не уступающую западной.

Для этого в Крыму начали возрождать виноградарство и поставили задачу технологам: выпустить гордость пищевой алкогольной промышленности. В Коктебеле отработали на славу: сделали такой продукт, что не побоялись заявить его на международные конкурсы. Там среди коньяков он неоднократно получал гран-при. Интересно, что успехи старейшего российского коньяка на этом не закончились — брать номинации он продолжает и в новейшей истории.

А Хрущев, памятуя, что он человек из народа, тоже имел возможность дегустировать коктебельские купажи. Интересно, что в крымских погребах до сих пор остались бочки, в которых лежит дистиллят середины XX века. Сегодня его используют для изготовления премиальных коньяков из Коктебеля.

Владимир Ленин

Еще до революции молодой Ульянов бывал в Мюнхене. Там он и познакомился с немецким пенным. Любовь к хмельному напитку он пронес и впредь по жизни. При этом как говорят современники, никогда не злоупотреблял. Тут мы с Ильичом солидарны. Ленин выпивал бокал светлого в прикуску со слабосоленой форелью или корюшкой. Поскольку баварская классика в России после войны была недоступна, отец революции довольствовался самарским.

Леонид Брежнев

Автор фото: Владимир Гургенович Мусаэльян

По воспоминаниям современников, вплоть до получения высшей поста в стране, Брежнев спиртного почти не пил. Но затем началась «повседневная рутина» в виде бесед с секретарями обкомов. При Леониде Ильиче возобновился культу кремлевских банкетов. Что любопытно, при генсеке же была запущена очередная антиалкогольная кампания с ограничением времени продажи спиртного. Но сам Леонид Ильич пить не бросил. Употреблял водку и особо выделял настойку зубровка — с добавлением одноименной травы из Беловежской пущи.