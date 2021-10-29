38 современных отелей появятся благодаря программе льготного кредитования туротрасли

Решение позволит уже в ближайшие 2-3 года создать около 14 тысяч новых современных номеров различных категорий звездности Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростуризм определил первые проекты строительства и реконструкции отелей, которые получат льготное финансирование от государства. Всего выбрано 38 проектов, им выдадут кредиты по ставке 3-5% на общую сумму 140 млрд рублей. Кроме того, будет привлечено порядка 60 млрд рублей собственного финансирования.

- Решение позволит уже в ближайшие 2-3 года создать около 14 тысяч новых современных номеров различных категорий звездности. При этом, первые проекты по реконструкции будут готовы уже в следующем году, - прокомментировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Три четверти одобренных проектов будут управляться крупными федеральными и международными гостиничными операторами. В их числе Азимут, Hilton, Holiday inn, Marriot International, Sheraton, Рэдиссон и другие.

- Мы постарались поддержать проекты на курортных территориях - там, где наиболее остро не хватает качественной круглогодичной туристической инфраструктуры, - рассказала глава Ростуризм Зарина Догузова.

Более половины из номерного фонда будет построено в таких популярных туристических регионах, как Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Калининградская, Ярославская области, а также в Завидове (Тверская область) и Архызе (Карачаево-Черкесия). Около тысячи новых гостиничных номеров появится в Сибири и на Дальнем Востоке – в частности, на Байкале, Шерегеше, в Приморье и на Сахалине.

Согласно национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в России к 2030 году планируется увеличить турпоток с 65 до 140 миллионов поездок по стране в год. Число рабочих мест в отрасли удвоится до 4,7 миллиона, а экспорт туристических должен составить $22,5 миллиона.