«Прекратим кормить режим!» - Всебелорусская осенняя стачка с треском провалилась

Белорусы, кажется, изобрели новый вид протеста — причем, самый безопасный — везде носить медицинские маски. Фото: EPA/ТАСС

«АВАНТЮРА БЕГЛЫХ ЖУЛИКОВ И АФЕРИСТОВ»

В понедельник в Белоруссии снова объявили общенациональную стачку.

«Так больше продолжаться не может. Пора рабочим взять будущее в свои руки. Мы не имеем права тянуть дальше, пока наши родственники, друзья и соратники сидят в тюрьмах, пока наши матери и сестры, братья и отцы погибают в переполненных больницах от коронавируса», – провозгласило Белорусское объединение рабочих (БОР).

1 ноября, вся Белоруссия по замыслу забастовщиков должна была быть парализована стачками. Во всех городах должны были встать заводы, фабрики, прекратить работу транспорт.

Пока не будут выполнены 10 требований бастующих - прекращение репрессий, начало переговоров с властью о новых выборах, и так далее.

«Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу, останемся дома! Режим слаб и беспомощен, как никогда! Санкции добивают экономику... но главная надежда именно на вас, – обратился к рабочим лидер БОР Сергей Дылевский.

И вот 1 ноября настало. И... ничего.

То есть абсолютно.

Даже революционные телеграмм-каналы в Белоруссии стыдливо молчат.

А давний перебежчик из стана оппозиции к Лукашенко Юрий Воскресенский трубит победу:

«Очередная авантюра беглых жуликов и аферистов с треском провалилась. Ни один коллектив (даже барбершопа!) не поддержал заявленную прохиндеями забастовку».

ПРЯНИК, КНУТ, СНОВА ПРЯНИК

Белорусской оппозиции не привыкать, конечно, к поражениям. Но нахождение ее руководства заграницей, похоже, играет злую шутку.

Причин нового провала белорусской оппозиции много. Но, по сути, причина одна.

Лукашенко бдителен. И не расслабляется даже на фоне тотальных арестов всего, что хотя бы гипотетически угрожает его власти. И как только стало известно об идее всебелорусской стачки, местные власти сделали упреждающие ходы.

Выдали пряник - повысили зарплаты на ключевых предприятиях. А в последние дни еще и подстраховались - выплатили премии рабочим.

Затем применили кнут – за несколько суток до часа «Х» был закрыт целый ряд неблагонадежных интернет-СМИ в число которых попал даже российский «Регнум». Кроме того, МВД Белоруссии опубликовало список 138 оппозиционных каналов и 137 чатов в Telegram, объявленных экстремистскими. Сама подписка на них незаконна, а значит - если в телефоне белоруса найдут какую-нибудь «нехту» ему светит срок.

Потом снова пряник. Правда, по-лукашенковски странный. Попытка местных эпидемиологов на гребне четвертой волны Ковида ввести в стране масочный режим, вдруг обернулась скандалом. «Если вы к президенту спокойно заходите, то зачем же вы издеваетесь над людьми? – на совещании вскипел Лукашенко. - Ко мне ни один человек никогда не приходил в намордниках, не спрашивал, вакцинирован или нет, ПЦР-тесты не делали... Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима? Щупаете везде, даже женщин, не щадя!» Но ключевую фразу Лукашенко все-таки произнес. Он пригрозил чиновникам, что им «мало не покажется», если жалобы граждан на действия властей из-за пандемии перерастут в политическую проблему.

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ПРОТЕСТ

Тут Лукашенко со свойственной ему личной позицией в вопросах Ковида (именно отрицание опасности вируса стало одной из причин протестов - 2020) снова наступил на те же грабли. Чиновники начали сдирать объявления о масочном режиме с магазинов и торговых центров, а благоразумные белорусы ... все равно остались в масках. Некоторые – в знак незаметного, безопасного протеста.

Протестовать более демонстративно в Беларуси – один из вариантов самоубийства.

Именно этого не учли организаторы забастовки.

И главное. Как ни парадоксально, на фоне объявленных санкций экономика Белоруссии все равно растет вслед за европейской (в ЕС идет восстановление). Говорят, санкции просто еще не успели затронуть ее серьезно.

Или – белорусское экономическое чудо все-таки существует?

В этом я попробую разобраться в следующем репортаже из Минска.