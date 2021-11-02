После поцелуя Дениса Дорохова шоу «Игра» сняли с эфира

Организаторы проекта уверяют, что все дело в пандемии

Как и следовало ожидать, юмористический проект «Игра» — одна из альтернатив КВН (как и шоу «Суперлига» на СТС) — встал на паузу. В воскресенье 7 ноября зрители не увидят программу в эфире.

Слишком уж смелым был выпуск, где Денис Дорохов из команды «Камызяки» сыграл невесту настолько вдохновенно, что поцеловал коллегу взасос. В эфире показали только часть этого французского поцелуя, но публике и этого было достаточно. Пока еще российская аудитория не готова к такому откровению — реакция на номера была однозначно негативной. Даже главный наглец российского стендапа Нурлан Сабуров испытал отвращение, максимально округлив глаза во время поцелуя мужчин. Один из отцов-основателей Comedy Club Гарик Мартиросян, участвующий в «Игре» в качестве судьи, тоже не понял этого.

Фото: www.youtube.com

— Я сидел в жюри и наблюдал это, — вспомнил шоумен в интервью. — Что сейчас происходит в мире юмора? Расширение горизонтов и границ. Какое мое отношение? Я человек консервативных взглядов. Для меня это перегиб. С языком целовался Дорохов или нет — я не разглядывал. В последнюю секунду я схватился за голову: не-е-е-е-т! Это длилось недолго. Но эффект, который хотели произвести, есть.

Фото: www.youtube.com

В итоге ТНТ сообщил, что «Игра» приостановлено.

— Из-за обострения ситуации с коронавирусом принято решение перенести съемки шоу «Игра» на более поздний срок, чтобы не подвергать риску зрителей, комиков на сцене и съемочную группу, — сказано в сообщении пресс-службы канала. — Здоровье создателей шоу и его зрителей – приоритет для продюсеров телеканала и проекта «Игра», поэтому съемки переносятся до стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве. Съемочный процесс шоу подразумевает присутствие большого количества зрителей, их живую реакцию на происходящее на сцене и полную заполняемость зала, что противоречит текущим санитарным нормам и предписаниям.

Конечно, отрадно, что продюсеры заботятся о здоровье сотрудников. Не так часто можно встретить подобное милосердие. Только вот в этом заявлении есть и определенная доля лукавства, ведь Первый канал, к примеру, снимал шоу «Голос» и в самый пик пандемии в прошлом году, ничто не мешало работе: проводилось и экспресс-тестирование на ковид, брались ПЦР-анализы у наставников, помещения и поверхности павильона обрабатывались каждые пару часов. Шоу продолжалось.

Но в случае с «Игрой» принято другое решение. Остается только догадываться, когда проект вернется в эфир, с учетом того, что эпидемиологи прогнозируют ухудшение ситуации с распространением коронавируса и затяжной волной пандемии, которая продлится до весны.