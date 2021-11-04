Единство за столом: отмечаем народный праздник

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«Молодой» праздник отмечается с 2005 года, но уже полюбился многим россиянам. В этот день страна отмечает годовщину событий 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город, заставив отступить гарнизон Речи Посполитой. Так, наши далекие предки преодолели разделение, превозмогли врага и достигли стабильного мира.

День народного единства — отличный повод собраться за большим столом с родными и друзьями. Такой праздничный стол может быть не только вкусным, но и здоровым. Угостите близких яркими овощами, запеките постное мясо с минимумом масла, салаты заправьте сметаной или йогуртом, а на десерт подайте фрукты. Для маленьких членов семьи правильный подход к выбору праздничных блюд станет залогом здоровых пищевых привычек.

С праздником! С Днем народного единства!