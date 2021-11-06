Как на Украине встретили 78-ю годовщину освобождения столицы Украины от фашистов

На Украине своеобразно отметили освобождение Киева от гитлеровцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ровно 78 лет назад, 6 ноября 1943 года войска Первого Украинского (переименованного из Воронежского фронта 20 октября того же года) освободили столицу Украины. Было бы неправильно сказать, что на Украине совсем не заметили этой годовщины. Заметили и отметили, и еще как!

Вот, например, депутаты Киевского горсовета аккурат накануне на своем заседании декоммунизировали (переименовали) 12 улиц в столице, чтобы ничего не напоминало о "проклятом советском" прошлом, а после этого встали и вдохновенно исполнили песню украинских националистов "Батько наш Бандера".

Исполнение этой песни стало на нынешней Украине очень популярным флэш-мобом. Поют дивчины и парубки, депутаты и дегенераты, маленькие детки, только-только пошедшие в школу и глубокие старики. "Вирус Бандеры" захватил армию. Кто бы мог подумать, что выпускники Харьковского национального университета Воздушных Силу Украины имени трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба исполнят всю ту же песню про "батьку Бандеру" по случаю собственного выпуска.

Конечно, наличие на территории бандеровской Украины военного училища имени трижды Героя Советского Союза – само по себе какой-то нонсенс. Но не было у украинцев-бандеровцев не то, чтобы ни одного аса, имевшего хоть какое-то количество побед, а ни одного военного летчика-истребителя. Потому и скрипят зубами, но терпят. Сам-то Иван Никитович бандеровцев не терпел, а при освобождении родной Советской Украины эти бандиты неоднократно из ближайших лесов обстреливали авиаполк, в котором служил Кожедуб. И однажды летчики полка (и сам Кожедуб вместе с ними) при поддержке пехоты даже приняли участие в отлове бандеровских банд в лесу.

Знал бы Иван Никитович, кого, получается, он освобождал… Как, впрочем, и дедушка нынешнего президента Украины, гвардии лейтенант (а после войны и полковник МВД, начальник отдела уголовного розыска города Кривой Рог) Семен Иванович Зеленский, который бы выдрал бы своему внуку все вихры до последнего волосика, если бы мог представить, чем его внук займется.

Внучок-то его тоже поздравлял киевлян сегодня с освобождением столицы Украины. Но сделал это так, что лучше бы промолчал. Уж слишком по-бандеровски у него это получилось.

- Освобождение Киева – это история безграничного безразличия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов, - заявил он, в сопровождении свиты посетив Национальный музей-заповедник «Битва за Киев в 1943 году» в селе Новые Петровцы Киевской области. После чего тут же написал новую страницу истории, сообщив, что в боях за Киев пало до 240 тысяч солдат и офицеров, а по подсчетам ряда историков, общее число погибших как минимум вдвое больше, ведь мобилизованных через полевые военкоматы часто не брали на военный учет, чтобы не ухудшать статистику потерь. И объяснил эти потери бездушностью командования: " Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть блажь руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции".

- Даже не одетые в форму и крайне плохо вооруженные, сотни тысяч наших предков были брошены в бой за освобождение Киева. На верную смерть. Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов, продолжал он нести совершеннейшую чушь из области альтернативной истории.

Это даже не господин соврамши, а настоящий господин сбрехавши. Поскольку бои закончились еще на подступах к Киеву, и непосредственно в них погибли около 6500 солдат и офицеров красной Армии. А сам Киев немцы оставили практически без боя, боясь попасть в окружение, и смогли остановиться лишь километрах в 50 южнее украинской столицы.

Гигантские потери были в Битве за Днепр, но это целый комплекс наступательных и оборонительных стратегических операций, которые длились с августа по конец 1943 года.

Кстати, в своей речи, от первого слова и до последнего, даже когда он предлагал почтить память погибших, Зеленский ни разу не упомянул, кто же, собственно, освободил Киев и всю Украину от нацистских оккупантов, и частью какой страны Украина тогда была. Ни слова про Красную Армию.

Наверное, в его мире Украину и Киев освободили бандеровцы. Ведь "батько их – Бандера". Тем более, что в музейном комплексе "Битва за Киев" очень бережно относятся к экспонатам, представляющим бандеровцев, участников Революции Достоинства, Героев Небесной Сотни и участников АТО на востоке страны.

Садись Вовчик, двойка тебе по истории. Стыдно быть таким. Впрочем, стыдно – это не про Зеленского. И не про нынешнюю Украину. Потому что "Батько их – Бандера".