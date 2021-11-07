Почему собаки наклоняют голову вбок?Новое исследование даёт ответ на этот вопрос

Умные собаки наклоняют голову во время концентрации внимания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У собак есть особые поведенческие жесты, свойственные только им – например, приветственное виляние хвостом. Привычка склонять голову набок также относится к типично собачьим повадкам, и долгое время наука не могла объяснить, почему псы так делают. Но теперь, похоже, ученые поняли, что стоит за этим жестом – обнаружена связь между «кивком» и концентрацией внимания.

- Мы исследовали частоту и направление этого «реверанса». И выявили, что в основном это является реакцией собаки в ответ на конкретные слова хозяина. Например, когда владелец произносит название игрушки или просит подать её, - говорит автор научной работы Андреа Соммезе из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште. - Причем, результаты нашего исследования показывают, что голову наклоняют не все собаки, а только те, что смогли выучить название игрушки.(То есть умнейшие из них – прим. Ред.) Причем наклоняли голову псы всегда в одну и ту же сторону – по крайней мере, на протяжении нескольких месяцев тестов. В общем, мы нашли взаимосвязь между наклоном головы и мыслительным процессом собак.

Результаты исследования, которое доктор Соммезе провел в соавторстве со своими колллегами из университета, были опубликованы в журналеAnimal Cognition.

«Опыты» проводились с участием 40 собак. Из них 33 были, скажем так, «обычными» – они с трудом запоминали наименования даже двух игрушек. А семь псов - «умными», то есть, могли вспомнить по крайней мере десять названий.

Во время эксперимента владельцы приказывали своим питомцем принести определенную игрушку из другой комнаты, четко произнося ее название. А в это время группа ученых фиксировала поведение собак, в том числе наличие или отсутствие наклона головы. Ученые также анализировали сторону, в которую те поворачивались.

Оказалось, что умные собаки чаще наклоняли голову, услышав просьбу хозяина - в то время как обычные это делали крайне редко (43 процента случаев у первой группы против 2 процентов у второй).

Это дало ученым повод говорить, что наклон головы – это признак внимания и попытка визуализации образа (игрушки) в голове: скорее всего, собака в этот момент сопоставляла название с игрушкой, которую ее просят принести.

Исследователи также обнаружили, что сторона, в которую собаки наклонили голову, была стабильной для каждого «добровольца» - одни предпочитали левую сторону, другие правую.

Теперь ученые собираются изучать, есть ли какая-то существенная разница между «правшами» и «левшами» у четвероногих. По крайней мере, более ранние научные работы уже установили: в ответ на похвалы хозяев более активно работает правая половина собачьего мозга.

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