"Чтобы было проще принять решение": Всю информацию о донорстве крови собрали на одном сайте

Организаторы донорских акций своей работой спасают тысячи жизней Фото: Иван МАКЕЕВ

Некоторым людям непросто решиться на донорство крови - мешают лень, предрассудки или недостаток информации. Чтобы сделать этот выбор проще Национальным фондом развития здравоохранения совместно с экспертами-медиками был сформирован лендинг "Поступок настоящего человека".

На одном сайте собрали самые важные сведения. Здесь можно узнать, кто способен стать донором, где сдать кровь, как проходит донация, и как стать волонтером. Здесь же можно сразу перейти к выбору конкретного учреждения службы крови.

– Чтобы было проще принять осознанное решение о старте донорской карьеры, мы и подготовили этот одностраничный интернет-сайт с достоверным контентом: информация изложена в простой, доступной форме, – рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.

Важный блок на сайте выделен под разрушение мифов о донорстве. Опрос ВЦИОМ и НФРЗ от 2020 года показывает, что зачастую люди просто боятся заразиться инфекцией во время сдачи крови (49% опрошенных). Еще 15% респондентов боятся, что процедура им навредит каким-то другим способом. Кроме того, некоторых пугает длительность самого процесса, а порой россияне просто боятся вида крови или готовы сдавать биоматериал лишь ради близкого человека.

Ежегодно в России около 1,5 миллиона человек нуждаются в переливании компонентов крови. Один донор может совершить в год не более 4-5 процедур. И этого было бы больше, чем достаточно, если бы донорство крови стало нормой для каждого человека. Ведь полноценного заменителя донорской крови до сих пор нет.