Слон и моськи: Что России делать с недружелюбными прибалтийскими соседями

Бронетехника НАТО во время парада в Риге, Латвия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русофобские «дрожжи»

Сегодня активно идут пересмотр и ревизия всех устоявшихся мировых раскладов и форматов: вместо международного права - «порядок, основанный на правилах», вместо ООН Байден будет сколачивать «альянс демократий», вместо «неделимости безопасности» - продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам и возможность «превентивного удара» против нее. В этой ситуации уже недостаточно только призывать к уважению сложившегося миропорядка и предупреждать об опасности попыток переделать его «под себя». Все равно будут переделывать. Необходимо самим заявлять о своем видении новой архитектуры международных отношений.

Для России это очень важный вопрос, поскольку несколько бывших республик бывшего СССР, став независимыми государствами, явно злоупотребляют своим правом голоса в международных организациях, проводя в них яростную антироссийскую политику. Они превратились в своего рода идеологические дрожжи, раздувающие опару русофобии. Оставим в стороне всякие межпарламентские «говорильни» типа ОБСЕ (из которых мы, похоже, когда-то все же выйдем). Скажем, прибалтов приняли в НАТО и ЕС. В обеих структурах нет более яростных русофобов, чем они. Их стараниями и с их помощью сорвано немало проектов по взаимовыгодному сотрудничеству России с объединенной Европой. Они же являются важным звеном в военных приготовлениях Запада против России.

Чтобы привести их в чувства - объявить их врагами

Вмешаться во внутренние уставы НАТО и ЕС не в наших силах. Но у нас есть все возможности в рамках двусторонних отношений ставить Латвию, Литву и Эстонию на свои места. Как это можно было бы сделать?

- Официальное признание стран Прибалтики враждебными РФ, закрепление за ними этого статуса как юридического с возможностью последующего пересмотра в случае изменения отношения к России, - считает политолог Александр Носович. - Для этого нужен Закон о недружественных государствах - аналог американского закона CAATSA о противодействии врагам Америки посредством санкций (нынешний перечень недружественных государств, в который вошли США и Чехия, утвержден распоряжением правительства РФ - Ред.) Закон определит реестр недружественных государств, критерии и механизм внесения в реестр, срок пересмотра статуса и условия исключения из реестра. Возможно, градация недружественных стран с набором санкций и запретов в зависимости от уровня враждебности. В случае Украины и Прибалтики, разумеется, уровень самый высокий, и меры соответствующие - до запрета торгово-экономического сотрудничества. Важно - запрет любой поддержки и шагов навстречу в кризисных ситуациях (а они в предстоящие годы будут множиться).

- То есть самые жесткие санкции и, в перспективе, вообще отказ от сотрудничества?

- Излюбленный тезис прибалтийских лидеров: мы заинтересованы в хороших отношениях с Россией, но для этого она должна стать другой страной, - поясняет Александр Носович. - И далее идут воспоминания о России начала 1990-х, однако у абсолютного большинства россиян воспоминания о той стране вызывают смесь ужаса и мучительного стыда. Эту мысль можно перевернуть: мы могли бы иметь дело с прибалтами, но для этого их страны должны стать другими. И далее список условий от неприкосновенности памятников советским воинам и освобождения Меля с Палецкисом до выхода из НАТО. То есть все болевые точки наших отношений с прибалтами. В противном случае - никакой помощи в условиях, когда только Россия способна ее оказать.

Шапка должна быть по Сеньке

Про численность населения прибалтов известно: все три республики активно вымирают и находятся среди самых малочисленных стран мира - на троих всего около 6 миллионов человек. Только в Питере - 5,4 миллиона, про Москву и говорить неприлично, там один спальный район больше всего населения Эстонии.

Посмотрим на экономический вес претендующих на заметную роль в мировых делах прибалтов. Кто может считаться их «одноклассниками» по объему ВВП (данные по паритету покупательной способности за 2019, доковидный, год). Литва - 85,8 млрд долл. (90 место в мире), впереди нее Иордания, за ней - Ливан. Латвия - 50,9 млрд долл. (110 место), перед ней - Сальвадор, за - Тринидад и Тобаго. Эстония - 38,7 млрд долл. (117 место), сверху - Сенегал, снизу - Мали. Вот с кем трем потрепанным «прибалтийским тиграм» можно быть на равных, ставить им условия и давать оценки, призывая следовать их примеру на пути счастья и благополучия.

Вес и значение прибалтийских республик - во всех без исключения сферах - уже много лет настолько для нас малы, что кроме их хронической политической брани в адрес России и назвать-то нечего.

- В отношениях с республиками Прибалтики мы сейчас находимся в тупике, но не по нашей, а по их вине, - объясняет доктор экономических наук, президент российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. - Они начали сознательно, демонстративно снижать уровень взаимодействия после вывода российских войск в 1994 году. И все эти годы отказывались от документов и соглашений, подписанных в 92-93-х годах. Например, соглашения о взаимном признании дипломов и многое другое. Этот процесс продолжился после вступления этих республик в НАТО, их истерики в связи с нападением Грузии на Южную Осетию, а потом и с Крымом. Сейчас Таллин, Вильнюс и Рига оставили только то, что интересно им, и отказались от всего, что интересно нам.

- Тогда естественный вопрос: а не передать ли нам то немногое, что еще осталось из сотрудничества с прибалтами, на региональный уровень?

- Такой вариант возможен, - соглашается Николай Межевич. - Но тут возникает другой вопрос: а что именно будет предметом таких отношений? Какие-то минимальные приграничные контакты. С Эстонией есть действующее и активно поддерживаемое Таллином соглашение о приграничном водопользовании - у нас граница проходит по единой водной системе. Там масса экологических вопросов и проблем: квотирование вылова снетка, совместные гидросооружения. Даже самые отмороженные эстонские политики приводят это соглашение как пример работы с Россией. Зачем это нужно эстонцам, понятно. Зачем это надо нам, на мой взгляд, неясно.

- Даже такие региональные проблемы в отношениях с прибалтами для нас не столь важны?

- Когда со стороны Таллина и других прибалтийских столиц мы видим именно демонстративную, иррациональную враждебность к нам, любые отношения с ними надо сворачивать. Во всяком случае в центре, оставляя на местах, в субъектах федерации то немногое, что для них самих интересно. Скажем, для Калининградской области могут быть интересны какие-то минимальные связи с Литвой, для Псковской области - вопросы, связанные с Латвией, для той же Псковской и Ленинградской областей - с Эстонией. Если нужно что-то, что еще остается в отношениях с прибалтами, поддерживать, то с этим вполне справятся Псков и Калининград. Тем более что в этих субъектах федерации есть представительства МИД России, которые всегда помогут своим региональным коллегам.

Отними у них Россию - с горя повесятся…

Сегодня прибалтийские «тигрята» сидят на плечах реально сильных дядь и делают вид, что являются чуть ли не их головами. И у них никак не просматривается осознание своих собственных возможностей и ответственности в мировых делах. Зато ярко выражено стремление демонстрировать «коллективную мощь» Запада. Их деструктивная роль в международных делах становится все очевиднее и не может быть иной в силу национал-радикальной природы режимов этих стран и их вассальных отношений с Вашингтоном и Брюсселем. Которые подтверждает и многолетняя практика встреч американских президентов сразу с тремя прибалтийским лидерам - чтобы время попусту на каждого не тратить.

Поэтому и России надо относится к ним исключительно как к клиентам своих реально мощных партнеров, конкурентов и врагов, решая все серьезные проблемы только с хозяевами, а не их подопечными. Да и популярную ныне на Западе «культуру отмены» в отношении стран с неонацистской идеологией вполне можно практиковать.

Одна беда: перестанет Москва на прибалтов свое внимание тратить - они, не дай бог, с горя повесятся. Отними у них Россию, и главный смысл их политической жизни как ее непримиримых критиков и мнимых антиподов рассеется.