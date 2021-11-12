«Чистый воздух» вышел на финишную прямую

Более 100 заявок поступило на участие в первой национальной экологической Премии «Чистый воздух» в рамках заявочной кампании, которая стартовала 1 сентября. Из них на номинацию «Экотехнология» заявилось 23 участника, на «Экодвижение» - 19 организаций, на «Экорегион» - 5 субъектов РФ, на «Экопредприятие» - 19 компаний. Номинация «Эколидер» собрала 11 заявок. Напомним, организаторами Премии выступили Медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Российского экологического движения (РЭД) Рашида Нургалиева. Генеральным спонсором Премии стал «Россельхозбанк».

СПРАВКА

Национальная экологическая премия «Чистый воздух» - это профессиональная награда, которой отметят лучшие экологические практики компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России.

За экобезопасность страны

Главная миссия Премии состоит в продвижении изменений и усилий по снижению углеродного следа, по спасению природы и климата России. Эксперты будут оценивать вклад регионов России, промышленных предприятий, общественных и научных организаций в экологическую безопасность страны. Для этого в Премии представлено пять номинаций – «Экотехнология», «Экодвижение», «Экорегион», «Экопредприятие», «Эколидер». Еще одна номинация «Экоинициатива» организована для некоммерческих организаций и активистов, которые вносят большой вклад в борьбу за экологию. За все достижения в области очищения окружающей среды будет голосовать народ. Остальные номинации кроме этого будет профессионально оценивать экспертный совет. Итоговое заседание пройдет 6 декабря, где члены жюри оценят шорт-лист участников, попавших в финал. Презентация проектов и церемония вручения премии состоится 17 декабря в Центре международной торговли. Более подробная информация будет на сайте премиячистыйвоздух.рф.

Как будут выбирать

О принципах отбора заявок и формирования экспертного совета «КП» рассказал член оргкомитета, заместитель председателя РЭД Сергей Хорошаев.

- В этом году мы сосредоточились на чистом воздухе, так как проблемы загрязнения воздуха актуальны как никогда. Их сейчас обсуждают не только в регионах, которые вошли в список 12 наиболее загрязненных городов, но и те, что мечтают попасть по состоянию своего воздуха в эту федеральную программу. Что касается экспертного совета, то он сформирован из тех людей, которые разбираются в экологических проблемах, в решениях и в законах. Они могут дать независимую и качественную оценку заявкам, которые к нам придут. Решение по выбору победителей в каждой номинации будет максимально открытым.