В Москве пройдут форум и выставка «Транспорт России»

На следующей неделе московский Гостиный двор откроет свои двери, чтобы встретить участников XV Международного форума и выставки «Транспорт России». Мероприятия проходят ежегодно в рамках «Транспортной недели» – крупнейшего отраслевого события, проводимого при поддержке Правительства РФ.

Традиционно «Транспорт России» собирает на одной площадке руководителей Минтранса России, членов Правительства РФ, глав регионов, представителей крупнейших отраслевых компаний и международных общественных организаций. В течение трех дней участников мероприятий ждут десятки дискуссий, круглых столов, конференций по проблематике транспорта и масштабная выставочная экспозиция площадью 3900 кв.м. Мероприятия пройдут с соблюдением всех требований по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Как и в прошлом году следить за открытыми сессиями можно будет онлайн на официальном сайте «Транспортной недели».

Ключевая тема этого года – «Транспорт России – 2035. От стратегии – к реализации». На главной деловой сессии в первый день работы представители власти и бизнес-сообщества обсудят единую опорную транспортную сеть, цифровизацию на транспорте и глобальный энергопереход. Среди других ключевых важных событий – Деловой завтрак с участием Министра транспорта РФ Виталия Савельева, международная форсайт-сессия «Беспилотный транспорт: будущее наступило, готовы ли мы?», пленарная дискуссия «Цифровая логистика 2021-2024-2030: от трансформации компаний к лидерству всей транспортной отрасли».

Впервые на полях «Транспортной недели» будет работать студия Российского общества «Знание». Студентов транспортных вузов и молодых специалистов ждут десятки лекций, открытых диалогов и интервью. Зрители не только смогут смотреть трансляции онлайн, но и станут полноправными участниками событий: в режиме реального времени они смогут задать свои вопросы выдающимся спикерам, чьи достижения мотивируют молодых людей на саморазвитие и получение новых знаний.

В рамках работы выставки достижения и наработки в области транспорта продемонстрируют более 90 экспонентов, в числе которых операторы транспортной инфраструктуры, грузовые и пассажирские перевозчики, представители логистической отрасли, федеральные и региональные органы исполнительной власти. Центральным событием выставки, второй год подряд, станет Шоурум национальных проектов. В рамках его экспозиции можно посмотреть макеты, интерактивные презентации, видеоматериалы, иллюстрирующие итоги работы над федеральными проектами за прошедший год и планы по их дальнейшему развитию.

В последний день работы «Транспорта России» будут награждены победители национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула Движения». В этом году в шорт-лист для голосования жюри вошли 52 заявки по 6 номинациям.

Программа форума.